Få lokale anmeldelser om indbrud i juledagene

I Jyderup har to forskellige villaejere på Elmegården haft indbrud. I begge tilfælde er et køkkenvindue blevet brudt op og huset gennemrodet.

I Kvanløse blev der fra en landejendom på Ringstedvej stjålet kontanter. Her skete indbruddet ved, at et badeværelsesvindue blev brudt op. Også her var der blevet rodet i skuffer efter værdigenstande