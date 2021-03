Få hjælp til at skabe en rodet have

Den tætklippede græsplæne og gennemlugede have dur ikke, hvis haven skal være et paradis for insekter, fugle og dyr. Holbæk Kommune vil hjælpe mangfoldigheden med flere vilde haver og fællesarealer og inviterer til webinar om at indrette den vilde have og det vilde fællesareal. Foto: Peter Andersen

Holbæk - 30. marts 2021 kl. 13:03 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Trenden siger vilde haver, og Man kan få en vild have ved at lade den passe sig selv og acceptere, at det ser rodet ud - med god samvittighed. For den rodede have er godt for et mangfoldigt insekt-, fugle- og dyreliv.

Men skal den give plads til mangfoldigheden, skal haven have en mangfoldighed af insekt- og dyrevenlige planter. Derfor inviterer Holbæk Kommune til et webinar om vilde haver og fællesarealer.

Det foregår den 13. april fra 19 til 20.30. Her vil Rie Birk Lauridsen, haverådgiver og repræsentant for bevægelsen Vild med vilje, blandt andet fortælle om, hvorfor vi skal værne om de hjemmehørende arter og gamle træer i haven.

Hun vil også give gode til og svare på spørgsmål om at skabe sit eget paradis med summende insekter, mange sommerfuglearter, snøftende pindsvin, fuglefløjt og rugende fugle.

For at nå så mange som muligt er der sendt invitation ud til kontaktpersonerne for de 18 lokalområder i Holbæk Kommune.

Interesserede skal melde sig til webinaret senest 9. april på chrhh@holb.dk. Når dagen oprinder, bliver der sendt et link til deltagerne, som giver adgang til webinaret hjemme fra stuen via Microsoft Teams.

Flere vilde haver og fællesarealer er også godt for kommunen, der kæmper om at blive Danmarks vildeste.