Få en kølhaling i Holbæk

En kølhaling var en straf, der blev foretaget på sejlskibene i gamle dage. Den dømte blev i et reb trukket rundt under skibet og risikerede at drukne eller blive slemt kvæstet. Sådan en kølhaling risikerer man nu at få, hvis man besøger Holbæk Museum i Klosterstræde. Det skal selvfølgelig ikke tages bogstaveligt. Kølhalingen er på museet en »straf«, man risikerer i forbindelse med løsningen af et mysterium i et ny-indrettet gåderum - i al fredsommelighed.