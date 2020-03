I Holbæk Kommune er der etableret nødpasning i alle dagtilbud og på alle skoleafdelinger, så børnene kan blive passet på den matrikel, som de kender. De børn, der er tilmeldt, får god plads at boltre sig på. Foto: Per Buurgaard Christensen

Få børn er tilmeldt nødpasning

Holbæk - 16. marts 2020 kl. 12:04 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra i dag og to uger frem er alle Holbæk Kommunes skoler og daginstitutioner lukket for at forsøge at begrænse smitten med coronavirus.

På mange af kommunens matrikler vil der dog forsat være børn til stede, da kommunen tilbyder nødpasning.

Og der bliver god plads at bolte sig på for de børn, hvis forældre har været nødt til at gøre brug af nødpasning i denne uge. Da tilmeldingsfristen for nødpasning udløb fredag, var der samlet set 50 skolebørn tilmeldt nødpasning i kommunens skolefritidsordninger, mens der på småbørnsområdet var 90 børn tilmeldt. Det oplyser Julie Becher, som er chef for Læring og trivsel i Holbæk Kommune.

På skoleområdet er der flest tilmeldte i distrikt Skovvejen, hvor 22 børn efter planen er mødt op i dag, mens der er færrest i distrikt Kildedam, hvor kun skoleelever er tilmeldt nødpasning.

På småbørnsområdet er der flest tilmeldte i distrikt Katrinedal med 28 børn. Også på småbørnsområdet er der færrest tilmeldte i distrikt Kildedam med 16 tilmeldinger.

Tomme børnehuse Ifølge Julie Becher er der nogle steder, hvor der kun er tilmeldt ét barn i nødpasningen.

- I de tilfælde vil forældrene bliver kontaktet og tilbudt at barnet kan blive passet i et andet børnehus. Ønsker familien at blive i det vante børnehus, får de lov til det, siger Julie Becher, som også oplyser, at der er børnehuse og SFO'er, hvor der fredag slet ikke var tilmeldt børn. Det gælder eksempelvis fem børnehuse i distrikt Holbæk By, og disse vil som udgangspunkt holde lukket.

Hvis man af den ene eller anden årsag ikke har fået tilmeldt sit barn til nødpasning, og barnet er tilmeldt en af de SFO'er eller børnehuse, der er lukket, er der ingen grund til panik, understreger Julie Becher.

- Der vil være en seddel på døren med oplysninger på dem, man skal kontakte. Man skal i så fald ringe til den pædagogiske leder, og vores medarbejdere er jo på arbejde, men hjemme, så de kan tilkaldes med det samme. Så hvis man møder op, skal vi nok tage hånd om barnet, hvis man af en eller anden grund ikke har fået sit barn tilmeldt. Vi finder ud af det, siger hun.

Tager situation alvorlig I sidste uge slog både Undervisningsministeren og Lene Magnussen, der er direktør i Holbæk Kommune, fast, at nødpasning kun gælder for de forældre, der eksempelvis arbejder i en kritisk funktion på sundhedsområdet eller i politiet og for de forældre, der skal på arbejde, men som ikke har familie, venner og bekendte, der kan hjælpe til.

Man kan med andre ord ikke benytte nødpasning, fordi man gerne vil have en fridag, eller ens barn keder sig derhjemme.

Hvordan sikrer I jer, at det kun er dem, hvor det er absolut nødvendigt, der har tilmeldt deres børn?

- Vi har tillid til, at alle udviser samfundssind. Det her er en situation, hvor vi må hjælpe hinanden med at få det hele til at hænge sammen. Og det er vores oplevelse, at folk tager situationen alvorligt, for der er næsten ingen børn, siger Julie Becher og fortsætter:

- Vi tager også en dialog med de forældre, der møder op, og vi passer selvfølgelig der, hvor der er behov.

Ny frist i denne uge I slutningen af denne uge vil der igen være tilmelding til nødpasning gældende for den kommende uge.

Tilbuddet om nødpasning gælder for børn i alderen nul til ni år. Det gælder som nævnt tidligere for forældre, der varetager kritiske funktioner i det offentlige, og for forældre, som ikke har alternative pasningsmuligheder.