René Strunch (i rød trøje med hånden på fanen), næstformand i pædagogisk sektor i FOA Sjælland, mener, at det er for tidligt, Holbæk Kommune har sendt breve ud for at undersøge, hvem der vil være omfattet af en konflikt. Sagen er nu løst til begge parters tilfredshed. Foto: Margit Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: FOA og kommune i fælles forståelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FOA og kommune i fælles forståelse

Holbæk - 20. marts 2018 kl. 14:14 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fagforbundet FOA og Holbæk Kommune er nået frem til en fælles forståelse af situationen omkring en mail, som Holbæk Kommune i slutningen af sidste uge sendte ud til en række ansatte på de fagområder, der vil blive berørt af en eventuel konflikt på arbejdsmarkedet.

I mailen anmodes medarbejderne om at oplyse, hvis de ikke er medlem af den forhandlingsberettigede organisation på området og derfor ikke er omfattet af konflikten, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Fredag eftermiddag skrev René Strunch, der er næstformand i pædagogisk sektor i FOA Sjælland, på Facebook-gruppen Politik i Holbæk Kommune følgende, »Jeg har i dag erfaret, at HR afdelingen i Holbæk Kommune har sendt breve til alle strejke-/lockouttruede medarbejdere med forespørgsel om, hvorvidt de er medlemmer af de konflikttruede faglige organisationer eller ej! Det er i direkte konflikt med persondatalovgivningen og bør stoppes øjeblikkeligt!!!«.

Nordvestnyt kontaktede mandag eftermiddag René Strunch for en kommentar.

- FOA's opfattelse er, at det er for tidligt at begynde at gøre det. Det kan man ikke, fordi det er fortrolige og personfølsomme oplysninger, som kommunen ikke på nuværende tidspunkt har et sagligt formål med at indhente, sagde René Strunch.

Tirsdag meddelte René Strunch til Nordvestnyt, at han til morgen var blevet orienteret af afdelingsnæstformand i FOA Sjælland, Gitte Damm, om, at der efter en dialog mellem hende og Holbæk Kommunes borgmester Christina K. Hansen (S) er fundet en for begge parter tilfredsstillende løsning på problemet med de udsendte breve.

Det lykkedes ikke inden den trykte tirsdagsudgave af Nordvestnyt at træffe hverken Gitte Damm eller borgmesteren. Siden er Christina K. Hansen vendt tilbage med en kommentar.

Hun forklarer, at det var hende, der tog kontakt til René Strunch, da hun via en mail fra en kollega i kommunalbestyrelsen blev gjort opmærksom på debatten på Facebook-gruppen.

- Siden har jeg haft en god dialog med René Strunch og primært Gitte Damm. Noget af det, FOA har set som en udfordring, er, at brevet blev sendt ud fredag, hvor medarbejderne i FOA var gået hjem. Det er en vigtig lære for os, at det måske ikke er oplagt at gøre det en fredag, siger Christina K. Hansen.

Vedrørende det forhold, at brevet sendes ud nu, hvor konflikten ikke er en realitet, peger borgmesteren på, at påske­ugen begynder i næste uge.

- Vi har haft en god snak om, at lige om lidt går mange på påskeferie, og som kommune skal vi være forberedt. FOA vidste ikke, at brevet kom ud, og her kan vi som kommune lære en lektie om at tage en dialog med fagforbundene, før vi sender ud. Det er grundlæggende vigtigt for mig at have et godt samarbejde med alle i Holbæk Kommune, siger borgmesteren.

Men kommunen fastholder indholdet af brevet og svarfristen den 22. marts, fordi det snart er påske, og kommunen har brug for et overblik over, hvor mange der vil være involveret i en eventuel konflikt.