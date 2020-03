Se billedserie Mads Anker Agerlund fra Sparekassen Sjælland-Fyn var mandag på besøg på FGU på Berendsens Allé i Holbæk. Foto: Christina Quist

FGU-elever bliver klogere på penge

Holbæk - 11. marts 2020 kl. 09:13 Af Christina Quist

Kviklån, uimodståelige tilbud fra mobiludbyderne og butikker med en overflod af nye tasker, sko og tøj.

Fristelserne er mange, når man er ung. Og hvis man samtidig ikke helt har styr på det med budget, opsparing og gæld, kan det gå rigtig galt. Det ved de omkring 50.000 unge mellem 18 og 30 år, som i dag er registreret i RKI.

På FGU Nordvestsjælland i Holbæk ønsker man at hjælpe eleverne til gode vaner om økonomi. Og derfor deltager en række af skolens elever i disse dage i Pengeugen 2020, som netop har til formål at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i privatøkonomi. Mandag formiddag kom Mads Anker Agerlund, der er kunderådgiver i Sparekassen Sjælland-Fyn i Holbæk, derfor på besøg i en af klasserne.

- I er alle sammen over 18 år, og I kan derfor falde i nogle af de fælder, der er, hvis I ikke er opmærksomme. Samtidig er der nogle ting, der er gode at have styr på, hvis I en dag skal have hjælp af banken. Ved I for eksempel, hvad et budget er, indledte Mads Anker Agerlund sit oplæg til de 13 fremmødte elever i klassen.

Fælder skal undgås

I løbet af formiddagen kom han også ind på, hvorfor det er vigtigt at lave en opsparing, ligesom der blev snakket om lønsedler, renter og digital sikkerhed.

Undervejs stillede Mads Anker Agerlund eleverne spørgsmål, ligesom de kunne spørge ind, hvis der var ting, de ikke forstod.

Også klassens matematiklærer Merete Larsen, som havde tilmeldt klassen til Pengeuge 2020, bidrog både med spørgsmål og historier fra hendes hverdag. Hun gjorde samtidig eleverne opmærksomme på, at privatøkonomi er et tema, de skal arbejde med i matematiktimerne, og som eleverne kan lave opgave om.

- Jeg synes, det er vigtigt, at de unge lærer noget om økonomi og er bevidste om det. For jeg ønsker, de får en viden, så de kan klare sig i samfundet og ikke senere hen bliver fanget i en fælde, forklarede Merete Larsen om baggrunden for, hvorfor hun havde tilmeldt klassen.

Og selvom eleverne indimellem havde lidt svært ved at bevare koncentrationen, fik de alligevel noget ud af mandagens oplæg.

- Jeg synes, det er fornuftigt, at vi får undervisning i økonomi, for det er vigtigt for alle. Jeg ved allerede lidt om det, og jeg tænker over det, fortale Hermon Amanuel fra Holbæk, som fik opbakning af Sadam Abdisalan Diriye fra Jyderup.

- Jeg synes også, det er meget fint. Men lige nu får jeg kun skoleydelse, så det er svært at spare op, når jeg også skal betale regninger. Men når jeg en dag får flere penge, vil jeg spare op, sagde Sadam Abdisalan Diriye.

På landsplan er 762 skoleklasser tilmeldt Pengeugen 2020.