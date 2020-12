Eventbank: Lån udstyr til din festival

Således er der netop blevet oprettet en eventbank med forskellige former for hegn, afspærringer, telte og borde-/bænkesæt, som kommunen vil stille til rådighed for de forskellige arrangører.

- Hen over året arrangeres et væld af lokale aktiviteter, og det vil kommunen gerne støtte yderligere. Derfor ser eventbanken nu dagens lys, hvor lokale initativer kan låne udstyr og dermed også lettes for udgifter, fortæller formanden for Udvalget for kultur og fritid, Ole Hansen (S), i en pressemeddelelse.