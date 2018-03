Strukturændringen på skole- og dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune, som blev besluttet af Venstre og Socialdemokratiet, trådte i kraft i august 2016. Flere har efterspurgt en evaluering af strukturen. Den kommer, men først i 2019. Foto: Christina Quist

Send til din ven. X Artiklen: Evaluering af struktur er udsat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Evaluering af struktur er udsat

Holbæk - 09. marts 2018 kl. 15:11 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver først i 2019, at der bliver lavet en evaluering af skole- og dagtilbudsstrukturen i Holbæk Kommune. Det står klart, efter udvalget børn og skole har holdt møde.

I september sidste år blev det ellers besluttet, at der skulle sættes gang i arbejdet med en evaluering af Holbæk Kommunes nuværende - og meget omdiskuterede - skole- og dagtilbudsstruktur. Men de, som havde glædet sig til at se resultaterne af den evaluering, må altså væbne sig med tålmodighed.

Når evalueringen bliver udskudt, skyldes det, at flere skole- og forældrebestyrelser samt MED-udvalg har peget på, at den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur kun har eksisteret siden august 2016. Dermed er det for tidligt at evaluere på effekten.

- Med de budgetreduktioner, der var i 2017, var der ikke ro på skoleområdet. Derfor vil en evaluering nu ikke give et retvisende billede. Jeg kan godt vente, for der er ingen idé i at gøre det, når vi kun har afprøvet det halvt. Men hvis ellers de kan få styr på pengekassen i kommunen, så skal vi nok få styr på skolerne, siger Martin Læssøe Jensen, som er formand for skolebestyrelsen på Katrinedalskolen.

Formand: Klogt at vente

Udvalgsformand Sine Agerholm (Lokallisten) fortæller, at udvalget har lyttet til bestyrelserne og medarbejderne. Og hun har det fint med, at evalueringen først bliver lavet næste år.

- Vi må sikre os, at vi har det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på. Især når det gælder så store beslutninger som strukturforandringer. Det er vigtigt for mig, at vi når frem til et godt, sobert og validt beslutningsgrundlag, inden vi begynder at træffe beslutninger. For hvad kan vi bruge resultatet til, hvis vi begynder at lave en evaluering nu, som ikke vil være retvisende? spørger Sine Agerholm

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt fredag.