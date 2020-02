Mynte og Elias W. Danielsen kom sammen med deres bedstemor, Juliane Thomsen, helt fra Slagelse for at være med.Foto: Palle Mogensen

Artiklen: Et våbenskjold maler man selv

Det myldrede ind med børn på Holbæk Museum i løbet af torsdagen, for museet tilbød, at de kunne få lov til at male deres egne våbenskjolde.