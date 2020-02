Et universitet uden adgangskrav og eksaminer

Folkeuniversitet har eksisteret i Holbæk i mere end 50 år som en lokalafdeling eller komité under Sammenslutning af Folkeuniversiteter i Danmark. I Holbæk tegnes Folkeuniversitetet af Brita Gottschalck, der har været formand for bestyrelsen i 20 år og engageret i komitéarbejdet igennem de sidste 25 år.

- Folkeuniversiteterne hører under folkeoplysningsloven, men adskiller sig fra aftenskolerne ved, at alle tilbud er på universitært niveau, uden at her er adgangskrav eller eksaminer. Vi er forpligtigede til at formidle nye kendsgerninger inden for forskellige forskningsfelter på en måde, så alle kan være med - også hvis man kun har haft fem års skolegang.