Kenneth Jensen fra Nybolig Jyderup/Svinninge har haft et travlt år. Blandt andet har han oplevet at have udsolgt af fritidshuse, for første gang i sin karriere. Privatfoto.

Et travlt år på boligmarkedet

Holbæk - 05. januar 2021 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Det har været et travlt år hos Nybolig Jyderup/Svinninge, for i takt med at coronaen skyllede ind over landet, blev man mere bevidst om, hvor man ønskede at bo og holde fri.

- Vi har for første gang nogensinde oplevet at måtte melde udsolgt på fritidshusområdet, og vi har mange købere til de helårshuse vi har til salg, fortæller ejendomsmægler Kenneth Jensen, der er indehaver af Nybolig Jyderup/Svinninge.

Da coronaen ramte i det tidlige forår, forudså Kenneth Jensen, at der ville blive rift om sommerhusene, når »familien Danmark« ikke kunne komme ud at rejse, og den forudsigelse må siges at have holdt stik.

- I november måned havde jeg ikke flere fritidshuse at sælge, de var allesammen blev revet væk. Nu er der igen et par fritidshuse i kartoteket, men det er ikke mange. Faktisk, er der rigtig meget gang i ejendomsmarkedet og jeg og sammenlignet liggetiden for salgshuse i første kvartal i år, med samme tidspunkt sidste år, altså før vi blev ramt og påvirket af coronakrisen, siger Kenneth Jensen.

Tidligere var liggetiden på huse i gennemsnit 140 dage i snit, og i år er den nede på 104 dage i snit. Det viser med al tydelighed, at der er interesse for at flytte på landet, eller blive på landet, men i et andet hus, forklarer Kenneth Jensen.

Han tilføjer, at tendensen hos folk, der ønsker at flytte, går i to retninger. Der er dem, som vil flytte fra deres dyre hovedstadsbolig, for at tjene godt på salget og flytte på landet, hvor der er mere lys og luft, med god infrastruktur og længere afstand imellem naboerne. Og så er der dem, som bor i området i forvejen, men ønsker et andet sted at bo, måske større eller mindre i forhold til det de allerede bor i.

- Men vi ser også kunder, som opkøber ejendomme til udlejning. Dem er der flere af nu, og der er kunder til lejeboligerne, som udbydes. Priserne, som vi havde troede ville falde med fem til 10 procent, viste sig at stige med samme procenttal, stik imod forventningerne.

Kort sagt, har vi igen sat rekord og står i den underlige situation, at vi ikke er gået ind i det nye år, med en »buffer« af salgshuse i prisklassen 2.500.000-3.000.000 kroner, men vi har en lang række købere, der er klar til at købe dem, når husene kommer til salg, slutter Kenneth Jensen.