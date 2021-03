Direktør for Erhverv i Jyske Bank, Rune Møller, kommer og fortæller om konsekvenserne af corona-restriktionerne for de små og mellemstore virksomheder. PR-foto

Artiklen: Et tikkende bombe

Den 12. april inviterer Holbæk Rotary Klub til et online-foredrag om konsekvenserne af corona-­restriktionerne for de små og mellemstore virksomheder.

Det er Rune Møller, der er direktør for Erhverv i Jyske Bank, som dukker op på computerskærmen og fortæller om, hvordan det ser ud for erhvervslivet set fra bankens side.

Han vil således give sit bud på, hvordan det ser ud for de små og mellemstore virksomheder, når coronakrisen engang er overstået.

Og mange af dem er nu på randen af en konkurs, selv om det måske umiddelbart ser ud som om, at de klarer sig.

Online-foredraget er først og fremmest for Rotary-klubbens egne medlemmer, men der er blevet åbnet op for, at også andre kan deltage.