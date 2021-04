Det er kun for syns og forestillingens skyld Flemming Quist Møller læser op af sin bog, når han er med på scenen i teaterforestillingen Cykelmyggen Egon. Efter at have fået det første stik mod cotronavirus er han nu med til prøverne på ti-års jubilæumsforestillingen på Holbæk Teater.

Et stik i armen - og cykelmyggens far er klar

Der skal lige øves et par gange, men så er det kun for syns skyld, Flemming Quist Møller læser op af den indbundne og lidt slidte bog, han med passende ærbødighed fik overrakt fredag. Det var nemlig første gang, Cykelmyggen Egons far var med i prøverne på musik-, danse og akrobatik-forestillingen »Cykelmyggen Egon« på Holbæk Teater. Det krævede lige det første stik vaccine mod coronavirus i armen på den 78-årige multikunstner.

