Se billedserie Det nye børnehus skal opføres nordøst for boligbebyggelsen i Præstemarken, der skjuler sig bag rækken af træer. Foto: Mie Neel

Et skridt tættere på nyt børnehus

Holbæk - 16. juni 2021 kl. 15:43 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Nu ser det ud til, at målstregen nærmer sig, når det gælder opførelsen af et nyt børnehus i Jyderup. Holbæk Kommunalbestyrelse sender i aften, efter al sandsynlighed, et forslag til et børnehus ved Præstemarken i høring.

Læs også: I kø til en bolig i ny udstykning

I hvert fald har både klima- og miljøudvalget og økonomiudvalget indstillet, at forslaget sendes i høring. Den nøjagtige periode for høringen fremgår ikke af dagsordenen, men der er lagt op til, at høringen strækker sig hen over sommerferien.

Derfor lægges der tre uger til den lovpligtige periode på fire uger, så høringsperio­den bliver på syv uger. Der planlægges et borgermøde i begyndelsen af august.

Beslutningen om at opføre et nyt børnehus i Jyderup ligger tilbage til efteråret 2018, nemlig i forbindelse med den politiske aftale om budgettet for 2019-2022. Den nye institution skal erstatte børnehuset på Sølyst, hvor der blev konstateret skimmelsvamp. I over fire år har børneinstitutionen derfor haft midlertidigt til huse i Troldhøjen på Ellebjergvej, hvor der ellers tidligere var blevet lukket.

Ligger tæt på naturen For knap halvandet år siden blev det besluttet, at det nye børnehus skulle placeres i Præstemarken i den nordlige del af Jyderup.

Institutionen skal opføres syd for den stump vej, der ender blindt nordøst for Præstemarken. Længst mod nord anlægges parkeringspladserne og dernæst kommer byggefeltet. Bygningen opføres med form som et kryds.

Oprindelig var det planen, at lokalplanen for området med det nye børnehus skulle udarbejdes som en samlet lokalplan for et nyt boligområde, men af tidsmæssige årsager blev de delt.

Syd for børnehaven er der solgt et knap 90.000 kvadratmeter stort areal til boliger.

Holbæk Kommune solgte arealet i efteråret 2020 til VIP Estate ApS, Hedehusene, på en betinget aftale.

I projektoplægget er der plads til 28 enfamiliehuse og 109 rækkehuse. Lokalplanprocessen er endnu ikke sat i gang. Syd for bygningen bliver der legeplads og et friareal. Langs kanten af hele området på cirka én hektar sættes der er trådhegn op. Der kan bygges i maksimalt to etager med en højde op til 8,5 meter.

Det nye børnehus ligger tæt på Stokkebjerg Skov og anden natur. Det giver gode muligheder for gåture og leg, ligesom det er med til at understøtte den pædagogiske profil med vægt på natur og science.

Kommunen har tidligere besluttet. at børnehuset skal opføres som et bæredygtigt byggeri i henhold til DGNB-certificeringen. Det skal endvidere certificeres til mindst guld i henhold til DGNB's klasser inden for bæredygtighed.

Desuden skal huset udføres som et nul-energihus. Det betyder, at produktionen af energi fra blandt andet solceller skal modsvare det samlede energiforbrug til driften.

Ved projekteringen af energiløsninger skal kommunens energiteknolog involveres i valget af løsninger.

Desuden har klima- og miljøudvalget indstillet, at daginstitutionen skal varmeforsynes via grønne løsninger.

