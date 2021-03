Et rekordår for den lokale brugs

Selv om de varmere temperaturer lader vente lidt på sig, har Jesper Brøgger allerede forårsvarerne parat. Privatfoto.

Holbæk - 18. marts 2021

Brugsuddeler i Dagli'Brugsen i Udby, Jesper Brøgger, ser frem til at kunne invitere til årsmøde i byens forsamlingshus, så snart regeringen giver grønt lys til større forsamlinger. Foruden mad og drikke vil han nemlig kunne fortælle om et rekord-regnskab med en omsætning, som er 20 procent højere end normalt. Årsagen skal blandt andet findes i, at mange af de lokale blev hjemme og holdt sommerferie sidste år. Dertil kommer de mange sommerhusgæster på Næsset. Både ejere og lejere har brugt sommerhusene meget mere end normalt og har derfor også handlet mere i Dagli'Brugsen, end de plejer.

I tilbageblik har det forløbne år også budt på en del udfordringer af logistisk karakter. Problemer som burde være løst nu, siger Jesper Brøgger:

- Med den øgede efterspørgsel og de ekstra kunder har der været situationer med tomme hylder for visse varegruppers vedkommende. Hovedkontoret har arbejdet på højtryk for at løse det, så vi nu er på forkant og ingen behøver gå forgæves, forklarer han.

En anden udfordring igennem coronatiden, har været den frist detailhandlen har haft til at handle på nye regler fra regeringen. - Tit har vi jo skulle skifte kurs fra et pressemøde den ene dag klokken 19 til næste morgen. Senest da afstandskravene blev ændret fra en til to meter. Der skulle vi i gang tidligt om morgenen og fjerne gulvmarkeringerne og alle skilte, inden arbejdstilsynet kom på besøg senere samme dag, siger Jesper Brøgger.

Den lokale brugsuddeler har stor ros til personalet. De i alt 25 medarbejdere har været på stikkerne og hjulpet kunderne igennem en usædvanlig tid. - Kunderne har også vist stor forståelse og er gode til at spørge, hvis der er noget de er i tvivl om, siger Jesper Brøgger.

Forude venter nu en travl tid i Dagli'Brugsen, hvor året typisk er opdelt i en stille vinter og travle sommermåneder. Jesper Brøgger afventer de nye regler for påsken og er åben overfor at genindføre en særlig åbningstid i butikken for sårbare og ældre borgere: - Så åbner vi klokken syv eller halv otte, så den gruppe borgere kan komme til først. Det har vi også gjort i perioder sidste år, siger han.

Selv om de varmere temperaturer lader vente lidt på sig, har Jesper Brøgger allerede forårsvarerne parat:

- Det er både sommerblomsterne til udplantning, og vores grill- og tapas-sortiment. Med sidstnævnte har vi lige fået nye leverandører og et bredere udvalg. Vi har også fået de rosé- og hvidvine hjem, som hører sig foråret til, slutter Jesper Brøgger.

