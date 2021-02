Et pilotprojekt med potentiale

Sonja Ulstrup Kunosson (tv) og Frederikke Hansen brænder for kultur og er i gang med at udvikle et nyt grundforløb i kulturiværksætteri. Privatfoto.

Holbæk - 09. februar 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Sonja Ulstrup Kunosson og Frederikke Hansen er i gang med et pilotprojekt, som gerne skulle ende med et nyt grundkursus-tilbud for unge, der vil lave kulturevents.

De to initiativtagere blev studenter fra Stenhus i 2020 og har lige nu studenterjobs samtidig med, at de selv arbejder sig igennem opgaver, som kunne være relevante for et kommende grundkursus. Pilotforløbet udvikles i samarbejde med Talent Holbæk, Fonden Skvulp, Aprilfestivalen og Holbæk Kulturskole.

- Vi var i løbet af studentertiden involveret i forskellige former for frivilligt arbejde indenfor kulturverdenen, blandt andet Coming Up på Elværket og Fredagscaféen på gymnasiet. Det er igennem det arbejde, at vi fik idéen til grundkurset i kulturiværksætteri. Det findes ikke i Danmark endnu, men ville være relevant for unge, der gerne vil lære at udvikle og afvikle kulturelle arrangementer og forberede sig til en uddannelse indenfor det felt, forklarer Sonja Ulstrup Kunosson. - Den nye grunduddannelse kan samtidig blive et bindemiddel mellem de andre grunduddannelser, for talent er jo ikke kun at være udøvende kunstner, der er også alt det rundt om: planlægningen, kontraktforhandlingerne, branding og kommunikation, uddyber Frederikke Hansen.

Pilotforløbet afsluttes juni 2022, og Sonja og Frederikke er nu i fuld gang med at være både 'forsøgskaniner' og udviklere for den nye grunduddannelse. De har blandt andet fået undervisning i forhandling og PR og været værter for et højskolebogsarrangement.

Nu producerer de en videokampagne for Skvulp og Aprilfestivalen, som skal resultere i 30 sekunders videoklip under overskriften »Kulturen lever«.

Frederikke og Sonja håber, at pilotforløbet vil ende med, at 10-12 unge hvert år kan tage et grundkursus i kulturiværksætteri ved siden af deres gymnasieår.

- Der er så sindssygt mange dygtige unge i Holbæk Kommune, og vi tror, at uddannelsen vil gavne vidt og bredt. Blandt andet kan den være med til at uddanne unge, som vil være frivillige i lokale kulturarrangementer, siger Frederikke Hansen - Og så vil den give dem, der ønsker at uddanne sig i eksempelvis Music Management og Oplevelsesøkonomi et godt grundlag at starte på - lige som man får det med de allerede eksisterende grundkurser for kommende musikere, forfattere og billedkunstnere, slutter Sonja Ulstrup Kunosson.

Videokampagnen vil blive offentliggjort på Holbæk Kommunes platforme på de sociale medier i slutningen af denne måned.