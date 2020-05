Se billedserie Butikschef Kasper Schuster Andersen (th) og administrerende direktør Jan Steinicke. Foto Claus Sørensen.

Send til din ven. X Artiklen: Et nyt samlingspunkt for sport og bevægelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et nyt samlingspunkt for sport og bevægelse

Holbæk - 25. maj 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 29. maj slår Kaiser Sport & Ortopædi dørene op på adressen Rosen 4. De 600 kvadratmeter er indrettet som et tværfagligt hus med både en klinik for ortopædiske indlæg og fysioterapi og en butik med fodtøj til løb, gang og indendørssport. Huset bliver samtidig virksomhedens nye hovedsæde, hvor administrationen for de indtil videre fire KSO-huse. De tre andre ligger i Slagelse, Brønshøj og Horsens.

Mens eksperter i forbrugeradfærd og detailhandel fortæller os, at hybridbutikker, som kombinerer forskellige koncepter, er fremtiden, har Kaiser Sport & Ortopædi for længst gjort tankerne til virkelighed.

Virksomheden har eksisteret i 20 år og har netop skabt en hybrid af en butik og en klinik, som på én gang giver convenience, en større købsoplevelse og mere ekspertise og opmærksomhed til den enkelte kunde.

Faktisk er de danske KSO-huse så exceptionelle, at der kommer delegationer fra andre lande for at studere dem:

- Vi har blandet andet haft besøg fra New balance i USA og fra japanske og franske løbebutikker, som vil kigge nærmere på vores hybrid af en forretning og en idrætsklinik. Danmark er jo også interessant, fordi så mange løber, hele 30 procent af os ifølge Danmarks Statistik, fortæller administrerende direktør Jan Steinicke, som bor i Holbæk.Han er født og opvokset på Orø og er efter nogle år i Kr. Hyllinge flyttet til Holbæk med sin familie for et års tid siden. Det var dog ikke hans nære tilknytning til området, som gjorde udslaget, da der skulle vælges en ny by til det næste KSO-hus.

Holbæk blev nøje udvalgt af alle partnerne bag Kaiser Sport & Ortopædi. De øvrige er Hjarl Kallesø, Thomas Christoffersen og Jannich Marker.

- Ligesom Brønshøj var det strategisk rigtige sted at starte for 20 år siden, er Holbæk valgt, fordi den er en fantastisk handelsby og en by i voldsom udvikling. Derudover har byen med Holbæk Sportsby fået en helt særlig sportsapproach, som der kun lige er taget hul på. Mange fra det store opland bruger byen til at handle og dyrke sport i. Alt det glæder vi os nu til at blive en del af, forklarer Jan Steinicke.

De 600 kvadratmeter på Rosen 4 er fordelt med 200 kvadratmeter butik og 150 kvadratmeter klinikområde. Her finder man foruden Kaiser Sports fysioterapeuter og ortopæder også to eksterne behandlere, som har lejet sig ind. Det er Min Osteopat (der også har klinik i Holbæk Sportsby) og Winthers Massage - som begge er lokale.

Lokal er også den nye butikschef Kasper Schuster Andersen. Han har tidligere været souschef i Sportsmaster på Ros Torv og er nu efter nogle måneders 'mesterlære' i KSO-huset i Brønshøj klar til stå i spidsen for butikken i Holbæk.

Kaiser Sport & Ortopædi åbner Rosen 4, den 29. maj klokken 9. Virksomheden har en plan om at have i alt 10 butikker herhjemme i 2030.