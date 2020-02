Kim Larsen (th) og Erik Birch Eriksen står bag et nyt lokalt et nyt fællesskab, hvor mænd kan mødes om meningsfulde aktiviteter og en snak over en kop kaffe. Foto Jette Bundgaard.

Et nyt mødested kun for mænd

Holbæk - 13. februar 2020 kl. 20:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Jette Bundgaard

Kim Larsen og Erik Birch Eriksen føler sig heldige. Deres nye initiativ til at skabe et lokalt mødested for mænd, »Mænds Mødesteder, Holbæk«, falder nemlig sammen med, at der lige nu er særlig opmærksomhed på behovet for fællesskaber for mænd. Blandt andet DR sætter í serien »Mandefald« fokus på mænd, som lever alene og på forskellig vis prøver at komme op af sofaen og ud af deres isolation.

Serien tager udgangspunkt i, at der aldrig har været så mange mænd, som bor alene. Statistikkerne viser, at de dør tidligere, tjener mindre og får færre børn. Især de ufaglærte og enlige mænd er udfordret.

Kim Larsen og Erik Birch Eriksen tilhører ikke denne gruppe. De er begge godt gift, men står i den situation, at deres koner stadig er på arbejdsmarkedet. Det efterlader dem med en masse ekstra tid, som nu skal bruges på at skabe noget positivt for andre.

»Mænds Mødesteder, Holbæk« skal byde på et rart miljø, hvor det er deltagerne, som bestemmer dagsordenen. Målgruppen er mænd i alle aldre, både gifte og enlige. Kvinder har ingen adgang.

- Sådan er konceptet skruet sammen, fastslår Erik Birch Eriksen, der godt kan se nogle fordele i, at det bliver sådan: - I programmerne på DR kan man se, at mænd begynder at lukke op, hvis de sidder i en fortrolig cirkel med andre mænd. Den fortrolighed, tænker jeg, at vi lige så stille finder over en kop kaffe, når vi er kommet i gang, siger han.

Konceptet Mænds Mødesteder er igangsat af Forum for Mænds Sundhed, som er en gruppe af organisationer, patientforeninger, forskningsmiljøer, offentlige instanser og medier, der, som navnet siger, arbejder for at fremme mænds sundhed.

Mænds Mødesteder i Holbæk lanceres med et kick-off møde på Værftet den 20. februar klokken 16. Derefter følger endnu to møder på henholdsvis Kystlivscenteret og Naturskolen inden den stiftende generalforsamling i begyndelsen af april. Det er planen, at gruppen på et senere tidspunkt finder et permanent sted til de ugentlige møder.

Man kan tilmelde sig kick-off mødet via Facebook-siden »Mænds Mødesteder Holbæk«.