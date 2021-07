Jesper Ulvedal fra Skadedyrforbudt anbefaler, at man som forebyggelse, pakker sine online varer ud uden for huset, og lader papkasserne stå i en garage eller et udhus. Det skulle forhindre, at skægkræ kommer inden for i huset. Foto Jette Bundgaard

Et nyt kryb er kommet i hjem under corona

Holbæk - 11. juli 2021 kl. 08:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Coronatiden har begrænset udbredelsen af nogle skadedyr og har givet andre gunstige forhold. Samtidig er det højsæson for alle de 'kendte' skadedyr som hvepse og myrer.

Det er højsæson for skadedyr og den lokale virksomhed Skadedyrforbudt i Nr. Jernløse er begyndt at få de første henvendelser om hvepse, som - trods den relativt hårde vinter - er til gene i både haver og på terrasser.

Sommeren 2021 er også præget af mange henvendelser om myrer både inde og ude.

- I princippet kan man jo sige, at ingen dyr er skadedyr, før de kommer ind på vores område og enten truer vores sundhed, laver bygningsskader eller generer os psykisk, siger indehaver af Skadedyrforbudt Jesper Ulvedal og fortsætter: - Lige nu er der mange, som er generede af myrerne og bare ønsker, at vi udrydder dem. Men så enkelt er det ikke. Myrerne tjener en funktion i naturen, hvor de fjerner organisk affald og samtidig er føde for mange fugle. Hvis man bare fjernede dem helt med gift, ville det gå ud over resten af økosystemet.

I år ser vi mange af de gule engmyrer, hvor der snildt kan være 200.000 i en koloni og måske 200 kolonier i en græsplæne. Selv om der er mange af dem, generer denne art ikke os mennesker. De bliver nede i jorden og viser kun deres tilstedeværelse med nogle små jordskud i plænen. De sorte havemyrer har 'kun' 10. -15.000 individer i en koloni, men de kan trænge ind i vores huse og undergrave fliserne på terrassen og i indkørslen. Man kan med fordel lokke dem væk fra huset med myrelokkedåser, som vel at mærke anbringes uden for. Arbejdermyrerne tager giften med ned til dronningen og de andre potentielle dronninger i boet, og når de dør, bryder kolonien sammen. Vi kan også gøre en indsats på ydersiden af huset, så myrerne ikke trænger ind. Inden døre lægger vi gift bag panelerne, hvor børn og husdyr ikke kan komme til det, forklarer Jesper Ulvedal.

Væggelus, som var et problem, da danskerne rejste meget ud i verden inden corona, er blev afløst af et helt nyt kryb i kraftig vækst: skægkræet, som har haft en storhedstid under corona.

- Skægkræ er dobbelt så store som sølvfisk og kan med deres halefjer blive op til tre centimeter lange. De reproducerer sig hurtigere end sølvfisk, og så kan de også kravle på lodrette flader. De er kommet ind i mange hjem med de papkasser, som alle vores onlinebestillinger blev afleveret i under nedlukningen. Skægkræ elsker nemlig den lim, der er i pappet. For otte år siden hørte man første gang om dem på vores breddegrader i Norge, for tre år siden nåede problemet til Sverige. Og nu er der så også skægkræ herhjemme, siger Jesper Ulvedal og fortsætter: - I Norge ser man nu de første retssager om erstatning til købere af huse, som har vist sig at vrimle med skægkræ. Jeg forudser, at det kan blive tilsvarende herhjemme, hvor man kan forringe sit hus værdi, hvis det invaderes af skægkræ. Samtidig synes mange, at det er en psykisk belastning at have de små kræ med hvalros-skæg allevegne i deres hjem, siger han.

Skadedyrforbudt tilbyder to forskellige metoder til bekæmpelse af skægkræ en standard og en luksus behandling. - Vi kommer to eller flere gange og tørdamper og frysesprayer og bekæmper desuden skægkræene med aerosol insektspray og lokkedåser, slutter Jesper Ulvedal.

Jesper Ulvedal anbefaler, at man som forebyggelse, pakker sine online varer ud uden for huset, og lader papkasserne stå i en garage eller et udhus.

Foruden frimærkesamlinger, gamle fotos og dokumenter hos private udgør skægkræ en risiko i både lokalarkiver og i statens samlinger.