Et musikspækket efterår i nye rammer

Holbæk - 23. oktober 2020 kl. 07:18 Af Jette Bundgaard

Eventuelle bange anelser blev gjort til skamme, da Musikklubben Elværket den 19. september holdt sin første siddende koncert i de nye rammer i tennishallen på Højen. Det fortæller formand for musikklubben Martin Krøyer.

- Koncerten med Sømændene gik simpelthen fremragende. Alle var søde og forstående, og man kunne mærke på både publikum, de frivillige og kunstnerne, at det er rart, man igen kan komme ud at høre musik. Det er naturligvis ikke det samme at sidde ned til en koncert, men det viste sig, at man faktisk godt kan holde en fest alligevel. Og at folk er indstillet på at få det bedste ud af de betingelser, vi nu engang har, siger han om koncerten, hvor publikum også var pålagt at bære mundbind i baren. Den regel er siden blevet rullet tilbage.

- På Højen kan vi være 330 siddende gæster mod 135 i Elværket. Det hjælper på økonomien, selvom vi har været ude og investere i et gulv og bar til hallen. Dertil kommer, at vi nu til hver koncert må ud og leje anlæg. Heldigvis har musikklubben husket at lægge til side til dårlige tider. Det har ikke været på tale, at vi kunne ophøre med at eksistere på grund af corona-situationen, men der var behov for, at vi gjorde noget for at finde nogle større rammer, konkluderer musikklubformanden.

Elværkets Musikklub ser frem til et koncertspækket efterår med Hjalmer (23. oktober), Electric Guitars Feat. Sanne Salomonsen (6. november), Rasmus Walter (7. november), Lis Sørensen (13. november), Carpark North (20. november), Artigeardit (21. november), julekoncert med Julie Berthelsen (4. december) og den traditionsrige 2. juledags-koncert den 26. december, med Die Herren.

Musikklubben Elværket har netop fået forlænget aftalen med Holbæk Kommune og kan benytte tennishallen frem til den 1. juni næste år.

- Så forårsprogrammet bliver også afviklet på Højen. Derefter skal FB-Gruppen i gang med at bygge derude. Til den tid satser vi på at komme tilbage til Elværket med et publikumantal i en fornuftig størrelse, slutter Martin Krøyer.

Der er mere info og billetter på: www.musik-klubben.dk.