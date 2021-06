Et maleri bestående af 14 små

I forbindelse med at samværstilbuddet Banehuset i Jyderup har fået lokaler sat i stand, har de hyret kunstneren Line Højmann ind til sammen med brugerne af huset at lave et kunstprojekt, der tirsdag endte ud i en reception.

Temaet for maleriet var »Naturen«. Det blev valgt i fællesskab, og Line Højmanns rolle har især været at holde den røde tråd i de 14 malerier. Der er arbejdet med malerierne i et forløb over seks tirsdage og ud over at have naturen i fokus, har projektet også haft fokus på fællesskab. Et fælles projekt er noget, som giver en masse til brugerne af Banehuset.