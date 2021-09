Se billedserie Gården Næshøj på Tuse Næs drives i fællesskab af parret Vibeke og Niels Therkildsen. Fotos: Jette Bundgaard

Send til din ven. X Artiklen: Et liv med heste på Næshøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et liv med heste på Næshøj

Holbæk - 30. september 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard jette.bundgaard@sn.dk Kontakt redaktionen

Gården Næshøj på Tuse Næs er rammen om hele tre forskellige hesterelaterede aktiviteter: et stutteri med varmblodsheste, en rideskole for de lokale børn og en hestepension med opstaldning af heste. Det hele drives i fællesskab af parret Vibeke og Niels Therkildsen , som oprindelig mødtes i ridemiljøet. Vibeke flyttede til Næsset som barn, mens Niels med sin slægt har rødder flere generationer tilbage på halvøen, hvor han far også havde stutteri.

Næshøj har i alt 32 heste, to ridebaner, en ridehal og tre stalde: med opstaldede heste, ponyer til de lokale børn i rideskolen og stalden med de fine avlshopper. Her finder man datteren Maj Therkildsens hoppe Call Me og dennes føl, fire-årige, Fleur, som ægteparret Vibeke og Niels Therkildsen nu satser på.

- Den gamle stamme, som vi havde fra min far Hans Therkildsen, gik helt tilbage til 1960'erne men døde ud på grund af sygdom og manglen på hopper, der blev kort sagt kun født hingste. Derfor havde vi i virkeligheden skruet ned for stutteri-delen, men aftalte så med vores datter Maj, at få hendes hest Call Me bedækket med en kåret hingst. Hvis det blev en hoppe, var den vores at arbejde videre med, forklarer Niels Therkildsen og fortsætter: - Det er dyrt at avle, alene sæden fra hingsten koster 11.000 kroner, og det løber nemt oppe i det dobbelte med inseminering, scanninger og så videre, inden føllet kommer til verden. Dernæst skal føllet kunne leve om til nogle strenge krav for at kunne bruges i det videre avlsarbejde.

- Hesten skal i det ydre - det man i hesteverdenen kaldet eksteriøret - være bygget, så den kan klare de svære øvelser i dressur. Den skal være elegant og yndefuld og samtidig intelligent og god til at lære nyt, uddyber Vibeke Therkildsen.

Fleur er kåret med en såkaldt RDH (Dansk Hovedstambog), som er det bedste, man kan opnå indenfor hoppekåringer. Fleur er nu i fol, og det samme er Call Mee, så familien Therkildsen venter spændt på resultaterne, to nye føl, som kommer til verden til maj og juni næste år. - Heste er jo flugtdyr, og de skal kunne løbe til det sidste, så en graviditet fylder ikke så meget. De er drægtige i 11 måneder, og det er først de sidste par måneder, at man kan se, at de skal fole, siger Vibeke Therkildsen.

Der er ledige pladser til opstaldning på Næshøj men venteliste på rideskolen, der i gennemsnit har firs elever igennem på en uge: - Under corona kunne vi ikke tage nybegyndere ind på grund af afstandskravene. Nu er vi begyndt igen og tager imod så mange, vi kan, men der er venteliste, for det tager tid at lære at ride rundt alene. Vi gør meget ud, af at de børn, som kommer her, lærer tingene fra bunden, både at strigle, sadle op så videre. Der skal også være tid til det enkelte barn og til det sociale, som betyder meget her på Næshøj. Det er desuden vigtigt, at ponyerne ikke bliver reddet for meget, men får de nødvendige pauser, de har brug for, slutter Vibeke Therkildsen.

Næshøj, Tuse Næs Vej 17, har sin egen side på Facebook med kontaktoplysninger og sidste nyt.