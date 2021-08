Se billedserie Mia Cassens (t.h.) lod sig delvist impulsivt vaccinere lørdag eftermiddag af vaccinatør Pia Olsen. Foto: Morten D. Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Et lille prik i armen midt på hovedgaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et lille prik i armen midt på hovedgaden

Holbæk - 21. august 2021 kl. 15:21 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det var ikke en total impulsiv beslutning, men hverken Mia eller Louise Cassens havde regnet med at vende hjem til Nyrup efter en tur i Holbæk med hvert deres lille stik i overarmen.

Men da muligheden for at blive vaccineret bød sig midt på Ahlgades toppede brosten under Sundhedsdagen lørdag, slog parret til.

- Vi havde talt om, at vi skulle vaccineres i sportsbyen på et tidspunkt. Men nu kom vi forbi her, og så var det lettere, siger Mia Cassens.

Med sig havde de datteren Ellie, og da Mia Cassens fortsat ammer, er det først for nyligt, at sundhedsmyndighederne har åbnet for vaccination af ammende kvinder.

Louise Cassens har ventet med sit første stik, indtil de kunne få det samtidig, og det blev så lidt tilfældigt en lørdag eftermiddag.

Synlighed om vaccination Det var Region Sjællands mobile vaccinecenter - med andre ord en varevogn - der i forbindelse med Sundhedsdagen tilbød pop-up vaccinationer i Ahlgade.

Ved 14-tiden og dermed henunder lukketid havde cirka syv personer ladet sig vaccinere.

Flere havde allerede fået første stik og var på nippet til andet stik, så de øjnede chancen for at slippe for en tur til Holbæk Sportsby.

Og Tehasha Larsen så således en fidus i at få overstået eventuelle bivirkninger i løbet af weekenden fremfor i begyndelsen af ugen, hvor hun havde tid til sit andet vaccinestik.

Pop-up-vaccinationsbilen var blandt andet bemandet af Uffe Jacobsen og Pia Olsen, henholdsvis pensioneret læge og sygeplejerske, men i øjeblikket ansat i vaccinationscentret i Holbæk Sportsby.

- Vi er her selvfølgelig for at vaccinere dem, der gerne vil. Men vi er her også for at skabe synlighed om vaccinen få en snak med dem, der af forskellige årsager ikke er blevet vaccineret. Nogle skal have et lille puf i den rigtige retning, men der er også en gruppe, vi ikke kan nå, lyder det fra de to.