Et klassisk efterår i Tølløse

- For cirka to år siden flyttede jeg tilbage til Tølløse med min kone og to børn efter at have tilbragt 18 år i København. En af de virkelig positive ting, der er sket, er Fællesskab Tølløse, der formår at samle de lokale beboere og de lokale erhverv om aktiviteter og kulturarrangementer, fortæller han i en pressemeddelelse.