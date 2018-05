Et kæmpe skvulp til lokalsamfundet

35.000 er et skøn, for der tages ikke entre, Men det er et kvalificeret skøn, fastslår Jan Løve, formand for fonden Skvulp.

Også borgerhusgruppen under Holbæk By Lokalforum - Dialog Holbæk stillede op. Her blev det folkets talerstol, hvor Solvejg Jakobsen fra gruppen præsenterede visionen om et hus åbent for alle, et fristed og et hus, hvor engagement og demokrati udvikles.