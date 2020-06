Brudeparret ønskede ikke at blive fotograferet, men sognepræst Pia Heegaard Lorentzen, der forestod vielsen, glæder sig over, at der dukkede et par op ved lørdagens drop-in vielse i Tuse Kirke.

Et »ja« som ekkoer de mange andre ja'er

Nervøsitet og spænding før en vielse er vist ikke noget særsyn. Men i lørdags var det alligevel lidt anderledes for sognepræst Pia Heegaard Lorentzen i Tuse Kirke. Det var nemlig hende selv, flere af hendes præstekolleger fra andre sogne, graveren og en række andre hjælpere, der for en gangs skyld var de spændte forud for en kirkelig handling.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her