Det kommende teater bliver nabo til Kulturbiografen. Det handler om grunden bag plankeværket her set fra Kulturbiografens terrasse. Foto: Agner Ahm

Et hus til teater, kultur og klatring

Holbæk - 14. juni 2021 kl. 14:00 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

- Det er et superoplæg, lød den første kommentar fra teaterleder Kristoffer Møller Hansen, da Holbæk Kommunalbestyrelse sidste sommer gjorde klar til at vedtage en ny lokalplan for området i Holbæk Ny Havn, hvor Filmtorvet ligger.

Læs også: Køreplan for nyt teaterhus

Lokalplanen åbner nemlig for at bygge blandt andet et teater på et areal øst for Kulturbiografen.

Virksomhed er sagt op Her har murerfirmaet Holmegaard & Bertelsen holdt til i mange år, men jorden er kommunens, og lejekontrakten er opsagt med virkning fra 1. januar næste år.

På dette areal tillader lokalplanen byggeri i op til tre etager - det giver cirka 12 meter, som er samme højde som Kulturbiografen.

Men lokalplanen er ikke den eneste forberedelse, kommunen har gjort. I juni sidste år blev kommunen ejer af Holbæk Teaters bygning i Vimmelskaftet. Tanken er, at ejendommen i Vimmelskaftet så kan sælges, når en ny teaterbygning på havnen står klar, og dermed give et tilskud til teatret på havnen.

Sidst, men ikke mindst vedtog kommunalbestyrelsen i oktober sidste år en ny egnsteateraftale. Her blev Holbæk Teater, Teatret Fair Play og Slagelse Teater samlet under én hat, Sjællands Teater. Teatermæssigt er ambitionerne store.

Bred arbejdsgruppe Nu handler det så om at lægge skinnerne det sidste stykke frem til en byggestart på havnen. Køreplanen, som kommunalbestyrelsen behandler på onsdag, skal blandt andet sikre, at mange parter arbejder sammen om projektet.

Der skal laves en arbejdsgruppe med folk fra Sjællands Teater, politikere, den kommunale administration og måske også fra erhvervslivet. Andre skal ikke være med i gruppen, men inddrages på anden vis. I dagsordenen til politikerne tales der om »inddragelse af nøgleinteressenter og fokusgrupper«.

I gang om fire år I dagsordenen er det også angivet, at processen vil vare tre til fire år.

- Vi skal tage os god tid. Vi skal have et teater- og kulturhus, som kan spille sammen med Filmtorvet, Kulturbiografen og ungeaktiviteterne i området. Og jeg ser gerne, at huset rummer meget mere end teater. Men det kræver så netop, at vi får inddraget mange parter og ideer, siger Ole Hansen (S), som er formand for fritids- og kulturudvalget.

- Lige nu skal vi have sat processen i gang og sikre, at vi får lavet en god over- levering til den næste kommunalbestyrelse. Målet er, at vi får sat byggeriet i gang i slutningen af næste valgperiode, tilføjer Ole Hansen.

Klatre-teater Ideen med at tænke bredt og på tværs blev sidste år illustreret ganske konkret, da teaterleder Kristoffer Møller Hansen luftede en idé om, at teater- og kulturhusets facade måske kunne blive brugt som en stor klatrevæg.

Dén idé var Holbæk Klatreklub helt med på.