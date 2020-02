Et håndtryk med borgmesteren

Ceremonien indebærer blandt andet, at ansøgeren giver hånd til et medlem af kommunalbestyrelsen i dette tilfælde borgmester Christina Krzyrosiak Hansen. Den kommende statsborger skal også underskrive en medbragt erklæring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at de vil overholde dansk lovgivning, værdier og retsprincipper. Når dette er sket, træder det danske statsborgerskab i kraft. Det fejres efterfølgende med mad og musik leveret af elever fra Holbæk Kulturskole. De involveredes pårørende og venner opfordres også til at deltage og på den måde være med til at gøre dagen festlig.