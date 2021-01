Et godt grin når Danmark åbner igen

Foruden årets familieforestilling »Cykel Myggen Egon«, som vises - om alt går vel - fra den 28. februar, har Holbæk Teater et spændende program klar til 2021 med musikforestillinger, teatrets saloner og det input af dansk dramatik, som både Holbæk Teater og Holbæk Teaterforening står for.

Derudover er der tre stærke comedy-navne på forårs-plakaten. Første gang den 24. februar hvor Rune Klan byder på en ny tur i sit magiske univers. Tourens overskrift er »Håbefuld«, og den kendte komiker lover, at ambitionerne ikke er sænket, siden han sidst var i Holbæk. Med afsæt i oplevelser og verden omkring os giver han med selvironisk distance, sit bud på at være håbefuld lige nu.

- Jeg kommer ikke bare til at stå og lire et manus af, for så kan I sgu lige så godt vente til showet kommer på tv. Selvfølgelig er jeg velforberedt, har gennemøvet materialet og har ikke gjort brug af tekstforfattere. Jeg vil bare gerne tilbage til udgangspunktet - én person og én mikrofon - gribe aftenen og bare smadre salen! Nul revy-sange, nul udklædning og ingen kæmpe scenografi. Og for guds skyld ingen for-producerede tv-klip! Jeg vil tilbage til det, der gjorde, at jeg forelskede mig i genren for 20 år siden, forklarer han.