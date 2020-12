Se billedserie Blandt Skel.dk?s større aktiviteter i 2020 har været byggerierne af både Vestbryggen (billedet) og Østbryggen på Holbæk Havn.

Et godt år - trods alt

Holbæk - 17. december 2020 kl. 15:33 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Byggebranchen som helhed er ikke blandt de mange brancher, der i 2020 har lidt under konsekvenserne af skrappe restriktioner og egentligt nedlukninger på grund af covid-19.

Byggeriet stryger derudaf, og det mærker man også hos landinspektør-firmaet Skel.dk, der har afdeling i blandt andet Holbæk og hovedsæde i Slagelse. Ifølge virksomheden selv har man i 2020 fået 20 nye medarbejdere.

Administrerende direktør og partner i Skel.dk, Michael Thomsen, ser da også tilbage på en meget positiv udvikling i årets løb.

- I slutningen af 2019 indførte vi et ansættelsesstop, fordi det så ud til, at der var en nedgang i byggeriet. I slutningen af februar begyndte vi igen at slå stillinger op, men kort tid efter kom den store nedlukning, og vi trak opslagene tilbage og gik lidt i krisestemning, siger Michael Thomsen til Nordvestnyt torsdag.

Krise-stemningen blev dog hurtigt lagt til side, og i juni kunne Skel.dk ifølge direktøren lave sin største rekrutteringsrunde i virksomhedens historie.

Skel.dk blev skabt i 2012 ved en fusion af forskellige landinspektør-firmaer i Vestsjælland. I dag er der cirka 75 medarbejdere, og afdelingen i Holbæk tæller syv personer.

- Byggebranchen er rødglødende, og det vil fortsætte i 2021. Nu er der nye håndværkerfradrag på vej, så jeg forventer også høj aktivitet i det nye år, lyder Michael Thomsens vurdering.

Minus på socialt samvær I sagens natur er mange af landinspektørerne og landmålerne på farten og tilbringer store dele af arbejdsdagen udendørs eller i deres bil. De er vant til at kommunikere digitalt med kollegerne på kontorerne, og Michael Thomsen siger, at corona-tiden har åbenbaret endnu flere muligheder for at arbejde digitalt.

Mens han ved, at corona-krisen har ramt nogle virksomheder på eksistensen, har det største slag for Skel.dk været mod den virksomhedskultur, man gerne vil stå for med masser af sociale aktiviteter medarbejderne i mellem.

- Vi vil meget gerne lave arrangementer sammen, men det har været svært i 2020. Det håber jeg, vi får mulighed for at gøre mere ved næste år, siger Michael Thomsen til Nordvestnyt.