Et friskt pust til corona-isolerede unge

Holbæk - 18. februar 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard

UngHolbæk har igennem corona-nedlukningen flere tilbud til de unge, som er isolerede derhjemme. Man kan for eksempel chatte anonymt med en voksen eller booke en walk and talk, hvis man går og kæmper med nogle problemer, som er svære at overskue.

Medarbejderne i kommunens otte ungdomsklubber, sørger desuden - sammen med SSP - for at være opsøgende og møde de unge i bybilledet.

Der er 'nødåbent' i de to klubber i Ladegårdsparken og Mellemvang, og en samtalegruppe for unge, som er i klemme, mødes fortsat på dispensation i lokalerne på Gl. Ringstedvej.

I den lidt lettere ende af skalaen er der tilbud om online yoga-undervisning og rygestop-kursus, og flere nye ting på vej i form af blandt andet online dansehold og etableringen af kontakter til unge i Canada - såkaldte SkypePals. Det fortæller leder af UngHolbæk og Fritid og Forebyggelse, Søren Myrup.

- Vi prøver at række ud på forskellig vis men er samtidig nødt til at overholde de gældende retningslinjer. Det bliver til nogle enkeltstående aktiviteter, hvor vi gør, hvad vi kan for at hjælpe med at holde humøret oppe hos vores unge, siger Søren Myrup, som samtidig peger på, hvor usædvanlig og udfordrende situationen er for netop de yngre generationer.

- Vi hører fra forskerne, at corona og nedlukningen øger ensomhed og forstærker psykiske problemer. Det er meget skræmmende, og for de unge taler man ligefrem om, at corona vil blive en generationsmarkør. Den fulde effekt af de mange måneders nedlukning og isolation, ser vi først, når vi møder de unge igen in real life. Her er jeg blandt andet spændt på at se, om det bliver svært at trække dem ind i fællesskaberne igen. Et år er lang tid i et ungt menneskes liv, og det kan jo godt være, at de nærmest ikke længere ved, hvad man kan forvente sig af fællesskabet, siger han.

Søren Myrup håber, at der til sommer, i lighed med sommeren 2020, vil blive afsat øremærkede midler til aktiviteter målrettet børn og unge.

- Jeg synes, at de unge har været enormt gode til at overholde restriktionerne. Rygtet er ofte mange gange værre end virkeligheden. Man kan bare se på politilisterne, de er ikke alene meget kortere, end de plejer at være, der er også meget få unge, som gør noget forkert i denne tid. Jeg synes, de unge generationer fortjener stor ros, for det er ekstra svært at være ung, når man ikke kan mødes og have det sjovt, som man plejer. Fremadrettet håber jeg, at politikerne er opmærksomme på den opgave, der ligger i at skabe aktiviteter på den anden side af corona-epidemien. Aktiviteter som inviterer til sunde fællesskaber og fritidsinteresser. Det kan give livslang værdi, slutter han.

Man kan orientere sig om de forskellige tilbud og muligheder på: www.ungholbaek.dk.