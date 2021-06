Ifølge den nye bymidteplan er der fire bydele i Holbæks bymidte: Handelsbyen, Gammel Havn, Ny Havn og Østre Bymidte. De har hver deres ikon, som antyder hvert områdes særlige karakter. Foto: Holbæk Kommune

Et fælles bymidteprojekt

Holbæk - 10. juni 2021 kl. 12:15 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Der er fire bydele i Holbæks bymidte. Ny Havn og Gammel Havn. Og Handelsbyen samt Østre Bymidte. Sådan er bymidten i hvert fald delt op i den nye bymidteplan, som lægger op til, at hver af de fire bydele kan få sin egen profil.

I hvert kvarter skal der være et udvalg af beboere, virksomheder og kulturliv, som både kan stå for helt lokale aktiviteter og være med på banen i arbejdet med at udvikle hele bymidten.

Bymidteplanen er lavet af en arbejdsgruppe af politikere, som har været i tæt kontakt med repræsentanter for borgere, detailhandel og kulturliv. Og det samarbejde skal fortsætte, lyder anbefalingen fra arbejdsgruppen, som peger på, at byen allerede er fint organiseret til sådan et samarbejde. Kulturlivet er samlet i Holbæk 365, detailhandlen med videre er organiseret i Holbæk Byforum, og borgerne har et talerør i Lokalforum Holbæk.

Så er det i princippet »kun« et spørgsmål om at koordinere, og her foreslår bymidteplanen, at kommunen ansætter en bymidte-koordinator til at samle trådene.

Der er ikke sat beløb på de mange ideer i bymidteplanen.

En rettesnor Under alle omstændigheder er bymidteplanen alene en rettesnor, som politikerne kan følge de næste 10 år, fordi det nu engang er godt at kende den langsigtede retning, når man skal beslutte sig for, hvad det næste skridt skal være.

Bymidteplanen kan findes på holbaek.dk. Den ligger som bilag til dagsordenen for økonomiudvalgets møde den 9. juni.

