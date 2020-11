Se billedserie Flere juletræer og forskelligt julepynt signalerer, at julen nærmer sig, men på udstillingen, der fortsætter i dag, er der også mulighed for at se andet end julerelaterede ting. Foto: Mie Neel

Et af årets få julemarkeder

Holbæk - 08. november 2020 kl. 11:04 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

En række julemarkeder må i år aflyses på grund af coronarestriktionerne. Men i disse dage afvikles et af årets første julemarkeder hos Tuse Næs Kunsthåndværk, der ligger på Uglerupvej 31 i Uglerup på Tuse Næs.

De tidligere år har det foregået over en weekend, men i stedet for kun to dage har indehaver Yvonne Thygesen i år valgt at sprede julemarkedet ud over fire dage.

Det skyldes ønsket om at fordele gæsterne over flere dage på grund af coronaen. Det var ventet, at der ville deltage ni udstillere, men et par stykker meldte fra på grund af coronasituationen, så det er blevet til syv udstillere. De kommer med et bredt udvalg af syede og vævede ting, julepynt, interiør, kunsthåndværk, sko og støvler med mere.

Besøgstallet ventes at nå samme niveau som før Desuden er der åbent i Tuse Næs Kunsthåndværks egen butik. Der er også servering af noget spiseligt og kolde og varme drikke. For at sikre plads nok til alle at sidde på er der opstillet et cafételt i gården.

Lørdag var der godt besøgt, ligesom der var en del om torsdagen, mens der var færre fredag. Yvonne Thygesen forventede lørdag eftermiddag, at der også ville komme en del i dag, søndag, hvor der er åbent klokken 11-17. Forklaringen på at julemarkedet kan holdes trods et forsamlingsloft på 10 personer, at det holdes i forlængelse af butikkens område. Derfor anses det altså som en butik, hvor der ikke er et loft på 10 personer, men en begræsning på antallet af personer i hvert rum.

- Samlet set forestiller jeg mig, at vi når samme niveau med antallet af besøgende som sidste år, fortæller Yvonne Thygesen.

Hun væver og strikker i merino Blandt udstillerne er Elise Nygaard, Jyderup, som har fået mulighed for at være med for første gang, da nogle af de faste udstillere har meldt fra. Hun udstiller forskellige ting, som er vævede og strikkede, blandt andet halstørklæder, halsedisser, håndledsvarmere og andet.

- Det meste er i merino, som er en blød, italiensk uld, fortæller Elise Nygaard.

Hun tilføjer, at merino udtales med tryk på den midterste stavelse (-ri). Her har vi ellers alle hvert år til jul sunget det med tryk på den første stavelse (-me) i Peter Fabers »Højt fra træets grønne top« fra 1848. Her hedder det »Anna har ingen ro, før hun får sin pakke: Fire alen merino til en vinterfrakke«. Men her skulle Peter Faber have det til at passe med versefødderne, forklarer Elise Nygaard.

Hun udstiller normalt tre-fire steder i sæsonen, men i år er det her den første gang, jeg er ude, fortæller Elise Nygaard - med en tilføjelse om, at hun gerne kommer igen en anden gang, hvis det kan lade sig gøre.

I år er der aflysninger i Hallerne i Nykøbing Sj. og på Landbrugsskolen i Høng. Elise Nygaard håber, at det også bliver til udstilling på Nyvang i Holbæk. Her er det store traditionelle julemarked på grund af coronaen i år erstattet af »Jul i Nyvang« i weekenderne 28.-29. november og 5.-6. december samt 2.-3. december.