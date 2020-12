Et-årig indlagt - fik elektrisk stød på biblioteket

En dreng på halvandet år fik torsdag et elektrisk stød, da han var med sin mor på biblioteket på Hjortholmvej i Tølløse.

Ulykken skete torsdag formiddag, hvor kvinden havde et ærinde på biblioteket, som var uden betjening, da hun dukkede op sammen med sin søn på halvandet år.

I et ubevogtet øjeblik fik drengen kig på et stik til en forlængerledning. Stikket var defekt, så de strømførende ledninger var blotlagt, og den lille dreng fik derfor et elektrisk stød.