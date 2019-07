- 2019 bliver et år med mange mærke dage hos Nybolig i Jyderup/Svinninge, siger indehaver Kenneth Jensen, der blandt andet fokuserer på at opgradere sin synlighed. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Et år med mange mærkedage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et år med mange mærkedage

Holbæk - 02. juli 2019 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Jyderup's lokale Nybolig, kan man i løbet af 2019 fejre mange mærkedage.

- Ejendomsmæglerkæden Nybolig kan fejre 30 års fødselsdag og jeg husker tydeligt dagen, hvor navnet på kæden blev offentliggjort, for jeg var selv med præsentationen. Før det blev til Nybolig hed kæden JN Gruppen, og var en samling af selvstændige ejendomsmæglere, der var med under det koncept som ejendomshandler Jens Nielsen fra Århus havde udviklet og i 1988 havde inviteret andre med i, fortæller kenneth jensen fra Nybolig Jyderup/Svinninge.

Kenneth Jensen havde selv 25 års jubilæum i branchen, tidligere på året. Han startede i lære i Nykøbing Sjælland, hos Poul Erik Sandberg, og kom den 1. marts 1994 til Jyderup som afdelingsansvarlig for den lokale afdeling af Nybolig, som dengang lå i Stationscentret. Han købte selv Jyderup- og Svinninge-afdelingerne og blev selvstændig den 1. februar 2009. I dag ligger butikken i Jyderup på hjørnet af Drivsåtvej og Skarridsøgade.

Et år med opgraderinger

2019 bliver også året, hvor Kenneth Jensen tager fat på mere og tydlig profilering af forretningen, for som han selv siger, så kan kunderne på internettet ikke se, om mægleren er lokal eller ej, og han har helt klart en mening om, hvor man bør sætte sit hus til salg.

- Den lokale ejendomsmægler ved altså en hel masse om området. Han eller hun vil kunne komme med nyttige informationer til købern, når de er ude at se på ejendommen. Der er mange, som gerne vil vide noget om lokalområdets tilbud, om skoleveje og det lokale foreningsliv. Det aner en ejendomsmægler ikke ret meget om, hvis ikke vedkommende er fra området og det er helt kart en fordel for både køber og sælger at det er en som kan bidrage med nyttig viden, som er med ind over salget, siger han.

I sammenligning med branchen for 10 år siden, fortæller han også at der er »dobbelt så meget benarbejde« i et salg, for selv om det er blevet mere tilgængeligt at se på huse, via internettet, så er der også flere som tager ud for at se på huset, uden at der kommer et salg ud af det.

Hus-shopping

- Der »shoppes« også i forbindelse med ejendomssalg. Man ser på flere huse, for hyggens skyld, og vælger så det endelige hus ud fra ret høje kriterier og krav. Det kan man også se på en del af de udsendelser, som vises på TV i øjeblikket. Det har selvfølgelig også afsmitning på vores kunders lige så høje forventninger til salget. Hvor vi fremviste et hus seks gange før et salg i 2009, så fremviser vi nu samme ejendom op til 12-13 gange, før det bliver solgt. Vi må acceptere at der er nye udfordringer for branchen og derfor har jeg taget beslutningen om at få gjort mere ud af min profilering og sørge for at mine medarbejder er tilsvarende godt uddannet og bemandingen sættes efter travlhenden, forklarer ejendomsmægleren.

Han tilføjer at hans faste medarbejder, Debbie Jørgensen er tilbage på kontoret efter længere tids fravær, at Dorthe Bahne netop har gennemført Ejendomshandel 1 og Joachim Hansen har gennemført Ejendomshandel 1 og Ejendomshandel 2.

- Alt det lagt sammen, er vi gearet til også at få et mærkeår på salgsområdet. Det vil være dejligt, hvis 2019 også blev året hvor vi toppede rekorden fra 2016, slutter Kenneth Jensen.