Et år efter mishandlet hest måtte aflives: Politiet undersøger ny sag om skader på hest i rideklub

Holbæk - 25. august 2021 kl. 11:03 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Natten til tirsdag blev en opstaldet hest hos Holbæk Rideklub skadet. Det er knap et år efter, at den drægtige fjordhoppe Carli måtte aflives efter grov mishandling. Midt- og Vestsjællands Politi er i gang med efterforskningen og vil på nuværende tidspunkt kun bekræfte, at man har modtaget anmeldelsen og overvågningsbilleder og er i gang med at lede efter spor i og uden for stalden.

Efter den første og uopklarede sag har Holbæk Rideklub også fået overvågning i stalden, og på natten er der billeder af en ukendt mand i stalden.

- Vi modtog anmeldelsen tirsdag formiddag og efterforsker i første omgang en sag om ulovlig indtrængen på privat grund. Vi har fået en dyrlæge til at tilse hestene i stalden, og vi er opmærksomme på den lignende sag fra 2020 og har den med i vurderingen, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Dyrlægens undersøgelse vil afgøre, om der er tale om dyremishandling og seksuel misbrug af hesten.

Fjordhoppen Carli havde så alvorlige indvendige skader, at hun måtte aflives. Det ser ikke ud til, at det denne gang ender med dødelig udgang, men på en intern Facebook-tråd hedder det, at hesten er tydeligt påvirket af situationen.

Midt- og Vestsjællands Politi har stadig sagen om Carli åben. En dusør på 60.000 kroner har ikke ført til anholdelse af den mand, der på et overvågningsfoto fra den 11. september 2020 ses bagfra uden for stalden.

Denne gang er der fotos af en mand forfra, som - måske - kan lette opklaringen og afgøre, om det er samme mand på stedet. Men det er så tidligt i efterforskningen, at politiet ikke har frigivet overvågningsbillederne.

Holbæk Rideklub er meget påvirket af situationen, men ønsker ikke at udtale sig for at give politiet arbejdsro.