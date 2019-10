Esther Dirksen har konkurrenceerfaring af DM i Skills - det kommer hende forventeligt til gode på søndag. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Esther skal til frisør-dm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Esther skal til frisør-dm

Holbæk - 26. oktober 2019 kl. 06:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det skal afgøres, hvem der er den bedste frisørelev i Danmark, er det med en holbækker i deltagerfeltet. 20-årige Esther Dirksen fra Holbæk er nemlig med i konkurrencen.

Til daglig går hun på frisøruddannelsen på NEXT Uddannelse København, og samtidig er hun i lære i en salon i Holbæk.

Men søndag den 27. oktober er der noget andet på programmet. Her skal Esther Dirksen til Kolding, hvor frisør DM holdes.

Konkurrence-erfaring

- Jeg er et konkurrencemenneske, og jeg glæder mig til at kunne fokusere intenst på konkurrencen. Og jeg tror, det hjælper mig, at jeg har prøvet det før og ved, hvordan det foregår, siger Esther Dirksen.

Hun var nemlig sidste år med til DM i frisør, og i april deltog hun ved DM i Skills i frisørfaget. På den måde er hun rutineret i at konkurrere, hvilket er en væsentlig forskel i forhold til seneste DM.

- Sidste år gik det ikke så godt i konkurrencen, men min forventning var også udelukkende at få en god oplevelse, og det fik jeg. Mit hoved var alle steder, fordi der var så mange indtryk med nye mennesker steder og oplevelser. Men nu har jeg prøvet det, og så ved jeg, at jeg skal sørge for at have styr på håret og ellers bare nyde konkurrencen, siger hun.

Ingen givne svar

Netop at have styr på håret og dermed at mestre et håndværk er noget af det, som den 20-årige frisørelev fremhæver som noget unikt ved at tage frisøruddannelsen frem for gymnasiet, som mange af hendes jævnaldrende vælger.

Frisøreleverne skal ofte vise, at de har lært noget. Både på skolen og ude i den salon, de er i lære i.

- Du er tvunget til at kunne det, for står du til en prøve, så kan du ikke have skrevet svarene ned på hånden, men er afhængig af at kunne det. Det er meget unikt, og det er en praktisk ting, du skal kunne, siger Esther Dirksen.

Kontakt

Ifølge hende er den fysiske kontakt til et andet og ofte fremmed menneske også noget af det, som er helt særligt ved frisørfaget.

- Når man står og roder en anden person i håret, kommer man tæt på, og man kan mærke, at kunden føler sig tryg og derfor har lyst til snakke, også om svære ting, siger Esther Dirksen.

Til danmarksmesterskabet bliver der dog ikke fokus på de gode snakke, men de fagfaglige kvaliteter, når Esther Dirksen og de 23 andre deltagere kæmper om sejren.