Se billedserie - Man bruger mundbind, når man bowler. Det er gæsterne gode til at overholde, siger indehaver af City Bowling Holbæk, Tobias Dyhr. Foto: Elisa Hauerbach.

Send til din ven. X Artiklen: Escaperoom på vej i bowlingcentret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Escaperoom på vej i bowlingcentret

Holbæk - 22. oktober 2020 kl. 07:23 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Ejeren af City Bowling Holbæk - det tidligere Mega Bowl- er i gang med at gentænke bowlingcentrets koncept.

- Set i lyset af corona, skal vi ikke satse på at få store selskaber ind i en rum tid fremover. Så det restaurationslokale, der ligger på første sal og har plads til 300 gæster, bliver nok omprioriteret. Vi vil hellere bruge nogle af de mange kvadratmeter til at få skabt flere andre underholdningsmuligheder, med aktiviteter for hele familien, siger centrets indehaver, Tobias Dyhr.

Et af de tiltag, der er på vej er escaperooms. Altså et rum, man bliver lukket ind i, lyset slukkes, og som man så selv skal finde vej ud af igen, via løsning af opgaver og gåder. Undervejs vil der være overraskelser, men ikke på nogen måde så man kan komme til skade, kun blive forskrækket.

- Vi er ved at beslutte os for, hvilke rum vi vil vælge, og forventer at have et eller to klar inden nytår. Det er jo ikke lige meget hvilken udformning rummet har. Vores skal kunne ændres i temaet, så man kan komme igen i det samme rum, men møde nye udfordringer, siger Tobias Dyhr. Han går også i overvejelse omkring mere børnevenlige aktiviteter, som hele familien kan have glæde af.

Siden Tobias Dyhr overtog bowlingcentret på Mellemvang 5 i Holbæk, er bowlingbanerne blevet renoveret for et stort beløb.

- Jeg havde ikke regnet med, at de var i så dårlig stand, men nu er de totalrenoveret. Ved hvert af mine centre (han ejer også et i Odense og et i Roskilde. red) har jeg en fuldtidsansat teknikchef, og her i Holbæk er det en klejnsmed med stor teknisk snilde. En enkelt bowlingbane koster 600.000 kroner at opføre, og det er vigtigt at vedligeholde den bedste muligt, så vi har mange forskellige reservedele på lager. En bowlingbane udsættes for en del slid, og det er ikke alle, der kaster kuglen korrekt eller med afstemt fart. Der er mange, som tonser den af sted, og det går ud over materiellet, men det er en del af gamet - og helt ok, siger indehaveren videre.

Da Tobias Dyhr overtog centret, var det vigtigt for ham, at de forskellige klubber kunne fortsætte deres aktiviteter, som hidtil.

- Vi har almindelig klubbowling, men også flere forskellige pensionistklubber, der spiller regelmæssigt. Nogle af deltagerne spiller faktisk slet ikke, de er bare med for det sociale. Efter spillet får de gratis kaffe, og synes det er superhyggeligt, forklarer den unge indehaver videre.

Mundbind og bowlingsikkerhed

Da bowlingcentret er klassificeret som bar/restaurant skal man bære mundbind. For at mindske smitterisikoen og gøre det nemmere for spillerne at bruge den samme bowlingkugle hele tiden, har man indkøbt 220 nye bowlingkugler med varierende farver og vægt (tallet på kuglen angiver vægten i pund).

- Når jeg har valgt at købe kugler med forskellig vægt i hver farve, er det fordi man så bedre kan kende sin egen kugle fra de andres. Vi gør opmærksom på, at kuglen skal sprittes af før og efter spillet, og der står sprit fremme, så man kan spritte af på området, hvor man spiller. Personalet går selvfølgelig også rundt og spritter flader og dørhåndtag af, ligesom der er øget fokus på rengøringen i almindelighed. Der er altså ingen grund til at blive hjemme, vi kan sagtens lade kuglerne rulle, og man kan stadigvæk spise god mad i restauranten før eller efter bowlingen. Faktisk har vi meget fokus på, at vores mad er ekstra lækker, så kunderne får en god oplevelse og ønsker at komme igen snart, slutter Tobias Dyhr.