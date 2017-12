For et par år siden fik ejerne af Lyngkrogen 10 og 12 i Jyderup et jordbjerg foran deres vinduer. Det må de leve med, erkender Jan Slott, ejer af nummer 12. Men nu har han og naboen fået erstattet herlighedstabet og et eventuelt tab ved salg. Foto: Peter Andersen

Erstatning for jordvold foran vinduerne

To husejere på Lyngkrogen i Jyderup får nu erstatning for tab er herlighedsværdi. De har i dag udsigt til en syv meter høj jordvold foran stuevinduerne, volden blev bygget som støjvold kun en meter fra skel ind til plejecentret det ny Elmelunden.

De må fortsat leve med volden, der skygger for lys og udsigt. For selv om Retten i Holbæk for et år siden gav ejerne ret i, at den massive og dominerende vold er opført i strid med lokalplanen, endte det kun med en erstatning. Det ville være værdispild at fjerne volden ifølge retten.