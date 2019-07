Se billedserie Ernst Jensen savnede en ven at gå til fodbold med og helst en dame med interesse for bold og Kandis. Det fik han, i et år var han og tidligere divisionsspiller Ketty Hansen et perfekt vennematch hos LEV-venner i Holbæk. Her matches frivillige besøgsvenner med udviklingshæmmede borgere. Foto: Per Buurgaard Christensen

Ernst søgte og fik en fodboldveninde

Holbæk - 23. juli 2019 kl. 19:38 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en sen alder søgte Ernst Jensen en dame med interesse for foldbold og Kandis. En ikke helt nem opgave, men det lykkedes. Ketty Hansen så artiklen i Nordvestnyt og tænkte: Det er mig, han søger.

Det blev til et års venskab mellem Ernst Jensen, Holbæk, og hans LEV-besøgsven Ketty Hansen, Vig. Han døde 3. juli, 80 år gammel.

Hans store ønske var igen at komme på Holbæk Stadion for at se kampe. Han var ikke længere tryg ved selv at tage af sted.

De nåede ikke fodbold og Kandiskoncert, men ud kom de blandt andet til Lars Lilholt på Pottegården.

Ernst Jensen var udviklingshæmmet, født og vokset op i Holbæk og i mange år skiltevender, maskot, fan og tilskuer på Holbæk Stadion.

Han kunne selv nogle tricks med bold. Det kan Ketty Hansen også, hun spillede divisionsfodbold i Næstved som ung.

- Det var et dejligt år og venskab. Vi faldt straks i hak, kunne snakke alvorligt, drille hinanden og tage ud sammen. Jeg var med til hans 80 års fødselsdag i maj, men de sidste måneder lå han mest i sin seng i Tåstrup Have, siger Ketty Hansen.

Hun besøger nu Ove Berg Nielsen, der også bor i Tåstrup Have. Han og Ernst Jensen var venner og tog sammen til koncerter.

- Jeg blev ven med Ove, mens jeg stadig kom hos Ernst. Det gav lidt dårlig samvittighed, men han sagde, det var helt i orden, bemærker Ketty Hansen.

Hun besøgte ham til det sidste og var med til bisættelsen, hvor hun mødte hans familie. I forvejen var hun i kontakt med hans søster.

Ernst Jensen boede som barn og ung på Hegnet med sine søskende og forældre. Hans mor sørgede for ham og skaffede ham job. I nange år var han hos Faurbohus i Snertinge.

Frem til morens død boede han i egen lejlighed. Derefter flyttede han i et bofællesskab og kort efter i botilbuddet Tåstrup Have for voksne med udviklingshæmning.

- Flere af beboerne var med til bisættelsen, og det var rørende. Også jeg savner ham meget, understreger Ketty Hansen.

Hun og Ernst Jensen var et perfekt match og den gode historie, men det kniber med at få besøgsvenner.

- Fra start var vores vision om en besøgsven meget a la Ketty. En moden kvinde med overskud, humør og lyst til at bygge et venskab op med en ældre udviklingshæmmet. Men vi får flere henvendelser fra unge, forklarer Janne Noack, LEV-Venner Holbæk.

Man behøver ikke som Ketty Hansen at have erfaring som frivillig og kende til specialområdet. Hun er på niende år via Røde Kors besøgsven for en nu 51-årig mand med udviklingshæmning, har en datter med en hjerneskade og ved, hvor meget der må kæmpes for at få hjælp til en handikappet.

LEV-venner i Holbæk var tænkt til ensomme ældre i botilbud. Nu udvides det til alle holbækkere over 18 år med en udviklingshæmning, også dem der bor i opgangsbofællesskaber.

- Det kræver ikke viden. Man er en ven, og det er et eller et par besøg om måneden. Venskabet må udvikle sig, som de to ønsker det. Vi matcher, giver feedback til besøgsvennerne og har kontakt til systemet, forklarer Janne Noack.

LEV-venner skal og må ikke overtage ansattes opgaver. Og eneste krav er, at man kan overholde aftaler.

Det er berigende for begge parter, understreger Ketty Hansen. Hun håber, flere vil kontakte Janne Noack på 42776364 for at blive den ven, en udviklingshæmmet kan »prale« med, kommer på besøg.