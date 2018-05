Se billedserie Ernst Jensen kan stadig finte og lege med en bold. Men allerhelst vil han have en ven at gå til foldboldkampe med. Derfor søger LEV-venner i Holbæk en LEV-ven til den fodboldglade og udviklingshæmmede 79-årige . Foto: Per Buurgaard Christensen

Ernst søger fodboldglad dameven

Holbæk - 25. maj 2018 kl. 20:25 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

79-årige Ernst Jensen var et kendt ansigt på Holbæk Stadion og i fodboldklubben HB&I i mange år. Med alderen forsvandt modet til selv at tage af sted, men lysten til at se hjemmeholdet live er der stadig. Så nu søger Ernst en fodboldglad dame til at følges med, og hun må også gerne være glad for Kandis og dansktoppen.

Ernst Jensen er med i et forsøg på at få en besøgsordning for ældre udviklingshæmmede i gang i Holbæk, og LEV-venner Holbæk prøver at finde det rette match.

Ordningen skal være med til at forebygge ensomhed for ældre udviklingshæmmede, når familien enten er døde, svækkede eller bor langt væk. LEV-venner får chancen for at møde spændende mennesker. Det kræver kun en ren straffeattest, tid til at mødes mindst et par gange om måneden og lyst til at snakke, drikke en kop kaffe, spille et spil, tage en tur i byen eller dyrke en fælles interesse.

Ordningen hviler på de gratis glæder, så Ernst Jensens drøm om at tage på ferie til Tenerife med en LEV-ven kan ikke opfyldes, forklarer Janne Noack fra LEV-venner Holbæk.

Han kan i stedet lokke med et årskort til Tivoli, hvor han må have en ledsager med. Og ellers er det også i orden at drikke en kop kaffe, se fodbold sammen på bostedet Tåstrup Have eller storskærm på Filmtorvet. Og da Ernst Jensen godt ved, fodboldglade damer ikke hænger på træerne, kan han også leve med en mandlig LEV-ven.

Læs mere om Ernst Jensen og LEV-venner i Nordvestnyt fredag.