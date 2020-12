Birgitte Bruun Wolter skrev de første kapitler til bogen allerede i 2004. Projektet lå lidt stille, indtil hun gik på pension i 2017, og under coronakrisen er der kommet ekstra fart over feltet. Foto: Hans Christian Wolter

Erindringer: »Den største ros« forfatteren kunne få

Da Birgitte Bruun Wolter i 1969 blev konfirmeret i Undløse, var der en af gæsterne, der i sin tale sagde, at hun var blevet en rigtig undløser - og at det var den største ros, hun kunne få.

Undervejs kommer læserne tæt på for eksempel tidligere tiders tv-dukker som professor Kapok og mekaniker Nik, med legehus og legekammerater, en museklub, syning og skøjteløb og mælk på flasker, men også på besøg af blandt andre præsten og forfatteren Johannes Møllehave og hofmarskal Hans Sølvhøj i præstegården. Der er også historier om udgravninger i Åmosen og en sur stenaldermand, om soldater på efterårsmanøvre, skolegang om lørdagen, sne-fri i skolen og venstrehåndede, der blev tvunget til at skrive med højre hånd.

Der er også en udførlig beskrivelse af, hvordan julen blev fejret i kirkerne i Undløse og Søndersted og i præstegården, og i et kapitel fortælles de to lokale kirkers og præstegårdens historie.

- Da det med julen var færdigt, kom det hele til at ligge stille en periode. Men så blev jeg opfordret til at skrive om hele min barndom og ungdom. Jeg gik på pension i 2017, og så kom der gang i det, og under coronakrisen har jeg taget rigtig fat. Vi skulle have været på en tur til Malaysia, men den blev aflyst på grund af pandemien, og så kunne jeg jo lige så godt skrive, siger Birgitte Bruun Wolter, der nu bor med sin mand, Hans Christian Wolter, i Værløse.