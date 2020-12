Erhvervsuddannelse giver »superkræfter«

Hands-on Live åbnede dørene for et show spækket med indslag, som viste, hvad erhvervsuddannelserne kan byde på for kommende elever. Der var blandt andet gang i svejserobotten.

Showet blev sendt på Youtube og Twitch i torsdags, hvor det stadig kan ses af uddannelsessøgende over hele landet. Showets vært, Nicholas Kaiser, som er kendt fra morgenradio på The Voice og også er populær på Instagram og TikTok, præsenterede forskellige indslag i løbet af showet.

- Vi har valgt at lægge hus til Hands-on Live, fordi vi ser det som en god mulighed for at få synliggjort vores erhvervsuddannelser. Hands-on Live er et godt og nytænkende supplement til den vejledning og de aktiviteter, vi i øvrigt tilbyder her på EUC Nordvestsjælland, siger uddannelsesleder Flemming Folke Nielsen.