Malene Grandjean, vicedirektør på EUC Nordvestsjælland

Erhvervsskole må åbne igen

Holbæk - 17. april 2020

De elever på erhvervsskolerne, der skal op til deres svendeprøve, får alligevel mulighed for at vende tilbage til skolebænken. Og dermed får de samme vilkår som de gymnasieelever, der er i gang med deres sidste år på ungdomsuddannelserne.

På EUC Nordvestsjælland i Holbæk glæder vicedirektør Malene Grandjean sig over nyheden.

- Vi har set meget frem til dette, da hele kernen i erhvervsuddannelserne netop er en balanceret vekselvirkning mellem de teoretiske og praktiske læringsaspekter, fortæller Malene Grandjean og fortsætter:

- Vores faglærere har udvist ekstrem kreativitet og opfindsomhed i deres håndtering af de praktiske læringselementer som fjernundervisning. Der er leveret materialer til elever og på afstand har de digitalt kunne hjælpe eleverne med at tilegne sig praktiske færdigheder. Det bliver dog aldrig det samme som at stå i det samme værksted og lære igennem nærværende observation og afprøvning, fastslår Malene Grandjean.

Elever blev glemt På EUC Nordvestsjælland betyder den nye beslutning, at cirka 50 elever på forskellige erhvervsuddannelser kan afslutte deres uddannelse på en ordentlig måde.

- Vi har p.t. et mekanikerhold samt et smede- og malerhold, der skal ind og lave deres svendestykke, så åbningen kommer på et godt tidspunkt, fortæller Helle Pierri, der er uddannelseschef.

Ifølge Malene Grandjean er der også elektriker-elever, der om to uger kan få deres svendeprøve.

- Vi glæder os til, at der igen kommer liv på vores værksteder, og ikke mindst til at se vores elever og give dem mulighed for en god afslutning på deres erhvervsuddannelse, siger hun.

Malene Grandjean fortæller, at hun var lidt skuffet over, at man i forbindelse med genåbningen i første omgang glemte erhvervsuddannelserne.

- Man har tænkt på de gymnasiale uddannelser, og de er faktisk nemmere at afslutte uden at være på skolen, fordi de ikke er særlig praktiske. Hvor det på erhvervsuddannelserne er en katastrofe, hvis man skal slutte som tømrer og ikke kan få lov at lave sit svendestykke færdigt, siger hun.