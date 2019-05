Arealet nord for Snævre (ikke det nærmeste på fotoet) skulle ifølge planerne have lagt jord til et biogasanlæg, men efter at det er faldet, bliver hele det planlagte erhvervsområdet syd for Kalundborg-motorvejen lagt død i denne omgang. Foto: Mie Neel

Erhvervsområde bliver beskåret

Holbæk - 31. maj 2019 kl. 17:25 Af Kaj Ove Jensen

Det mulige nye erhvervsområde mellem Snævre og Kalundborgmotorvejen bliver ikke til noget i denne omgang. Det er i hvert fald dét, et flertal i klima- og miljøudvalget har indstillet til økonomiudvalget, mens Holbæk Kommunalbestyrelse træffer den endelige afgørelse, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Et tillæg til kommuneplanen har været i otte ugers høring, sideløbende med et forslag til en lokalplan for det omstridte biogasanlæg, der i givet fald skulle ligge i en del af det nye erhvervsområde.

Siden 14. maj har det stået klart, at der ville være et stort flertal imod biogasanlægget, da Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti tilsluttede sig nejsiden, som derefter talte alle partier, minus LA. På den baggrund er der heller ikke grundlag for at opretholde den del af et kommende erhvervsområde, der ligger syd for motorvejen, mener flertallet.

Indstillingen fra klima- og miljøudvalget er, at der udelukkende skal arbejdes videre med det areal, der ligger nord for motorvejen. Området er udlagt som perspektivområde i den kommuneplan, der blev vedtaget i september 2018.

Hvis kommuneplantillægget vedtages, vil der på arealet være mulighed for at etablere virksomheder op til miljøklasse 5. Syd for motorvejen ville der have været mulighed for miljøklasse 6 og 7, som er de tungeste klasser, blandt andet biogasanlæg.

- Der er ikke basis for erhvervsområdet syd for motorvejen. Vi fik af ministeriet godkendelse til at udvide området, fordi der skulle være et biogasanlæg. Erhvervsområdet kan måske senere tænkes ind, hvis der kommer en ansøgning fra en virksomhed. Men lige nu er det lagt død på den sydlige side af motorvejen, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

Karen Thestrup Clausen (EL), der hele vejen igennem har talt imod et biogasanlæg af den påtænkte størrelse, er tilfreds med resultatet: - Det er rigtig fint, at det lander der. Nu glæder jeg mig til, at vi skal have lavet en samlet energiplan.

Christian Ahlefeldt-Laur­vig (LA) og partifællen Søren Stavnskær holder som de eneste fast i et ja til biogasanlægget og det større erhvervsområde:

- Jeg kan bestemt ikke se, at nogle af de tidligere støtter til et biogasanlæg har et fagligt belæg for at ændre indstilling. Især med de ekstra lugtbegrænsende tiltag som højere skorsten og større filtre føler jeg mig overbevist om, at der ikke ville blive lugtproblemer ved et biogasanlæg, siger ­Christian Ahlefeldt-Laurvig.