Vault of Spirits har under corona-nedlukningen fået stor erfaring med virtuelle smagninger af spiritus, og fredag den 12. februar går det løs med ginsmagning.

Erhvervsforum inviterer til virtuel fredagsbar

Selv om arrangementet først er om to uger, er der sidste frist for tilmelding via Holbæk Erhvervsforums hjemmeside mandag den 1. februar. Det skyldes, at der skal gøres klar med det antal ginsmagnings-sæt, som bliver bestilt. Det er Vault of Spirits, der leverer to gange tre centiliter særligt udvalgte gin, tonic, garnish og botanicals til en sætpris på 125 kroner.