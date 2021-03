Erhvervsformand: Glæder sig på medlemmernes vegne

Søren Bøtker Pedersen, formand for Jyderup Erhvervsforening, glæder sig på medlemmernes vegne, over at detailhandelen åbnes igen. Arkivfoto.

Holbæk - 02. marts 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Søren Bødtker Pedersen, formand for Jyderup Erhvervsforening, glæder sig over at de fleste af byens butikker er åbne igen, men udtrykker samtidig bekymring for de liberale erhverv og restaurationsbranchen, der fortsat er lukket ned for.

- Jeg synes bestemt at det er glædeligt for butiksejerne, at de igen kan få gang i deres omsætning. Nu er det så også vigtigt at der bliver støttet op om dem, så de kan få indhentet noget af det tabte, for ønsker man at kunne handle lokalt om et halvt år, er det nu, man kan vise det ved at »blive i byen«, siger formanden.

Han udtaler også, at der heldigvis ikke er nogen, som bliver berørt af myndingedernes restriktioner omkring butiksarealer, men at han sagtens kan forstå frustrationerne hos dem, der endnu ikke er i stand til at åbne deres virksomheder.

- Vi har stadigvæk lukkede virksomheder i byen, som er ramt meget hårdt på deres omsætning og måske har været nødt til at fyre medarbejdere for overhovedet at kunne overleve. Dem må vi også være klar til at støtte op om, når tiden kommer til at de kan åbne, men, der er bestemt positivt at detailhandelen kommer i gang igen, siger Søren Bøtker Pedersen.