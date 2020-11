Erhvervsfinalister findes på Facebook

For tredie gang vil man snart kunne blive »Årets ildsjæl« eller »Årets mønsterbryder« i Jyderup. Og, som noget nyt vil man også kunne vinde prisen for »Bedste personlige service«.

For et par år siden oprettede Jyderup Erhvervsforening muligheden for at give anerkendelse til personer, der havde gjort en ekstraordinær indsats som ildsjæl eller have drevet sin virksomhed på en banebrydende måde, der ikke tidligere var set i byen.