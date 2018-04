To mænd omkom, da dette ultralette fly styrtede ned på en mark ved ved Audebo nordvest for Holbæk 16. oktober sidste år. Foto: Morten Sundgaard/Skadestedsfotograf.dk

Erfarne piloter dræbt i styrt: Flytypen kan være årsag

Holbæk - 07. april 2018

Det var to erfarne piloter i færd med at lave en standardmanøvre, der den 16. oktober sidste år alligevel mistede kontrollen over deres ultralette fly af typen VL-3 Evolution og styrtede ned på en mark ved Audebo nordvest for Holbæk.

De to mænd på 56 og 61 år fra Jyllinge og Hørsholm blev dræbt på stedet, da flyet med en hastighed på op mod 300 km/t. ramte marken.

Piloterne forsøgte at rette flyet op, men for sent til at undgå at ramme jorden.

Og noget tyder på, at selve flytypens konstruktion var en medvirkende årsag til, at det gik så galt for de to mænd, der var på en træningsflyvning.

Det fremgår af en undersøgelse af ulykken, som Dansk UL-Flyver Union (DULFU) har lavet i samarbejde med blandt andet Midt- og Vestsjællands Politi og en række aktører indenfor luftfart.

I undersøgelsens sammenfatning hedder det, at »på trods af, at der under flyvningen ikke blev udført andre manøvrer end beskrevet i pensum for PFT (periodisk flyvetræning - en miniprøve, som piloter skal aflægge hvert andet år, red.), mistede piloterne alligevel kontrollen over flyet og havnede i et, for den aktuelle flyvehøjde, uopretteligt spin.«

Problemerne opstod i forbindelse med, at piloterne lavede et såkaldt stall, hvor farten tages så meget af flyet, at det mister opdrift.

Herefter kan piloten så genvinde opdriften ved at dykke flyets næse nedad og få luft under vingerne igen.

Men den normale standardmanøvre lykkedes bare ikke for de to mænd den pågældende eftermiddag i oktober.

Intet tyder på, at de to erfarne piloter under de givne omstændigheder, der kun gav dem få sekunder til at reagere, havde mulighed for at afværge styrtet.

Ifølge Anders Jørgensen, der som flyvechef i DULFU har været med til at lave undersøgelsen, kan VL-3-flytypen været født med en »utilsigtet og uheldig aerodynamisk egenskab«.

- Vi kan ikke sige det entydigt, men noget tyder på, at denne flytype kan være svær at genvinde kontrollen over, når den kommer ind i et spin (hvor flyet roterer om sig selv i nedadgående spiral, red.), siger Anders Jørgensen til Nordvestnyt.

Undersøgelsen nævner, at der rundt omkring i verden siden 2008 har været otte enten bekræftede eller formodede havarier med VL-3-typen, hvor årsagen har været et stall efterfulgt af et spin, der ikke kunne rettes op.

Alle 16 ombordværende i de otte havarier blev dræbt.

VL-3-flyet er blevet markedsført som verdens hurtigste ultralette fly, men nu melder spørgsmålet sig i stigende grad, om den egenskab har betydet, at flyet til gengæld er konstrueret med nogle skavanker, når det skal bringes ud af et spin.

Ulykken ved Audebo har da også ført til en debat om, hvorvidt Dansk UL-Flyver Union skal anbefale til de danske myndigheder, at VL-3-flytypen fortsat skal kunne indregistreres i Danmark.

Det forulykkede fly var ifølge DULFU's flyvechef det eneste af sin slags i Danmark.

I forvejen har luftfartsmyndighederne i toneangivende lande som Tyskland og Frankrig øget fokus på disse fly, og blandt andet skærpet kravene til indregistrering, siger Anders Jørgensen.

- Vi har i unionen taget hul på en diskussion om, hvorvidt flyet skal have lov til at blive godkendt i Danmark fremover. Men der er ikke besluttet noget. Hvis der skulle komme en flyejer og bede om indregistrering, så vil vi nok tage en grundig snak med vedkommende og bede ham tænke sig godt om, siger Anders Jørgensen til dagbladet Nordvestnyt lørdag.

