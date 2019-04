Erfarne byggefolk i nyt selskab

Morten C. Henriksen (tv.) og Lars Hørlyck har sammen etableret Hørlyck og Henriksen Entreprise A/S, som vil løse bygge- og anlægsopgaver med stor variation, ikke mindst inden for den tungere industri og pharma-branchen.

Holbæk - 16. april 2019

Da Lars Hørlyck efter 22 år sagde farvel til Kullegaard A/S i Holbæk tidligere i år, var det for at blive selvstændig. Han åbnede dog muligheden for, at han ville indgå i et kompagniskab med en anden, og det er lige netop, hvad det er endt med.

Hans kompagnon er Morten C. Henriksen, og derfor har den nye virksomhed fået navnet Hørlyck & Henriksen Entreprise A/S. Virksomheden vil hjælpe bygherrer sikkert gennem store byggeprojekter ved at tilbyde totalentrepriser inden for bygge- og anlægsprojekter, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag

Morten C. Henriksen fortsætter med sin egen entreprenørvirksomhed - Entreprenør Morten C. Henriksen A/S (EMCH) med adresse på Præstebrovej 15 i Hagested. Det er også her, Hørlyck & Henriksen Entreprise A/S har fået til huse.

Initiativet til samarbejdet kom fra Morten C. Henriksen.

- Han sagde, at han altid havde undret sig over, at jeg var rådgiver og ikke entreprenør. Han reagerede på, at jeg ville være totalrådgiver. Derefter blev vi forbavsende hurtigt enige om et samarbejde, fortæller Lars Hørlyck.

Pr. 1. april begyndte den første konstruktør i den nye virksomhed, og 1. maj kommer den næste.

Inden for branchen er der en klar tendens til, at bygherrer i stigende grad ønsker at arbejde med totalentreprenører for kun at have én indgang og samarbejdspartner ved et byggeri.

Hørlyck & Henriksen Entreprise A/S er i gang med de første opgaver.

- Der er nye opgaver, og vi har også overtaget nogle af EMCH's igangværende sager, fortæller Lars Hørlyck.

Han har mere end 20 års erfaring med især opgaver inden for tungere industri og pharma-branchen. Og Morten C. Henriksen har i over 30 år stået bag opførelsen af en række markante bygninger på Sjælland.